Kesha contro il body shaming: «Non mi vergogno del mio corpo, odiami più forte»

La cantante contro i commenti negativi dei body shamer rivendica il suo orgoglio nel mostrare il proprio corpo e dichiara: «A chi pensa che mi stiate facendo vergognare, in realtà mi fate sentire molto potente».

Ancora body shaming, ancora commenti rivolti all’aspetto fisico di una persona famosa, in questo caso all’indirizzo di una cantante. E questo nonostante lo star system già da tempo abbia imboccato la strada della sensibilizzazione, nel tentativo di normalizzare ogni corpo e far capire che i difetti che tutti hanno, comprese le celebs, non devono essere posti sotto la lente d’ingrandimento e diventare fonte di critiche e offese. Questa volta l’ondata di commenti degli hater non è passata sotto traccia e la diretta interessata, ovvero Kesha, ha risposto a tono.

Prima di lei molte altre celebrità, attrici, cantanti e influencer, sono passate attraverso il fuoco crociato dei body shamer: una delle ultime, in ordine di tempo, è stata Kylie Jenner, offesa apertamente per aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Ma Kesha non è rimasta a guardare e, sul suo profilo Instagram la cantante, vittima di body shaming, ha voluto rispondere alle critiche rivolte al suo corpo pubblicando delle foto in bikini accompagnate da un lungo sfogo, rispondendo per le rime a quanti l’hanno attaccata nell’ultimo periodo.

«Non pensavo che nel 2024 le persone si vergognassero ancora, ma sono così orgogliosa del mio corpo. Ne ha passate tante. Si è rotto il crociato anteriore sul palco e ha finito lo spettacolo. Ha tenuto insieme il mio f*ttuto cuore spezzato. A chi pensa che mi stiate facendo vergognare, in realtà mi fate sentire molto potente. Quindi, a te, spero che un giorno ti senta abbastanza completo da non distruggere altre donne. Nel frattempo, odiami più forte, stronz*» ha dichiarato la cantante, citando nell’ultima frase uno dei suoi nuovi brani, Hate Me Harder.

Da poco più di un anno infatti, Kesha è tornata con un nuovo album dal titolo Gag Order dopo un lungo periodo di assenza dal mondo della musica: un album che è figlio del dolore causato da una lunga battaglia legale iniziata nel 2014, quando Kesha è stata accusata di abusi sessuali ed emozionali nei confronti di Dr. Luke, con un susseguirsi di processi che hanno portato il caso ad essere dismesso. Nell’album la cantante affronta faccia a faccia i suoi mostri che hanno nomi ben noti: rabbia, insicurezza, ansia e dolore, definendo il suo lavoro “curativo”.

In occasione dell’uscita di Gag Order, arrivato dopo un lungo stop musicale, la stessa Kesha ha infatti dichiarato «Ho scavato a fondo in alcune delle mie emozioni più brutte e nella parte meno divertente di me. È spaventoso sentirsi vulnerabili. Il fatto di aver incentrato un disco intero su queste emozioni, su rabbia, insicurezza, ansia, dolore, rimpianto è stressante, ma anche curativo».

Il suo ritorno ovviamente non è passato inosservato soprattutto perché, sparita la Kesha giovane e un po’ spavalda dei primi tempi, oggi la cantante si presenta in una veste più matura e schietta. E forse i body shamer non aspettavano altro che un’occasione per dare sfogo a commenti, offese ed allusioni volte a criticare e distruggere l’autostima del malcapitato di turno.

Ma Kesha non è nuova al fenomeno del body shaming e nel 2019 aveva voluto mostrare il suo bellissimo viso senza filtri, rivelando una miriade di lentiggini, accompagnando la foto con un messaggio di body positivity molto apprezzato dalla rete.

«Voglio amarmi come sono e lasciar libere le lentiggini…» aveva dichiarato la cantante su Instagram come a voler sugellare con quelle immagini una sorta di rinascita e di ritrovato amore per se stessa e per la sua vita definita «incasinata e imperfetta», mostrando finalmente quelle lentiggini che finora aveva sempre nascosto sotto abbondanti strati di fondotinta. La risposta degli utenti per una volta era stata unanime: «Avevamo bisogno di vedere questo», «Non usare più il trucco» erano stati alcuni dei commenti più ricorrenti dei fan della cantante.

Ma se all’epoca il viso senza filtri di Kesha aveva messo tutti d’accordo, oggi a distanza di qualche anno non si può dire altrettanto delle sue forme, spesso attaccate proprio dai body shamer.

Tuttavia Kesha è riuscita con coraggio e determinazione a trasformare i commenti negativi in forza personale, traendo spunto per sentirsi ancora più forte e potente.