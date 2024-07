Kekko dei Modà si ritira per dedicarsi alla sua salute mentale: «Ho bisogno di capire se continuare»

I l frontman dei Modà apre il suo cuore ai fan e annuncia il suo ritiro dalla scena musicale con un lungo post su Instagram rivelando di volersi dedicare alla sua salute mentale «Con voi sono stato sempre sincero e voglio continuare ad esserlo, non mi sento di promettere nulla».

Era il 2011 quando in tutte le radio passavano uno dei tormentoni del momento, Sono già solo, cantata da un gruppo che stava emergendo sulla scena musicale italiana proprio in quegli anni: stiamo parlando dei Modà e del suo frontman, Kekko Silvestre, ora balzato agli onori delle cronache per alcune dichiarazioni sulla salute mentale. La sua voce aveva subito conquistato i cuori di migliaia di fan e i suoi testi pieni di romanticismo e passione non avevano lasciato indifferente nessuno: così i Modà erano diventati l'unica band italiana della storia ad aver raggiunto il disco di diamante, il massimo riconoscimento per la musica nostrana, vendendo più di 2 milioni di copie.

Negli anni successivi Kekko aveva continuato a regalare delle vere e proprie perle musicali, conquistando un vasto pubblico, anche se le sue apparizioni negli ultimi 3 anni avevano iniziato ad essere più sporadiche fino ad alcuni stop musicali veri e propri.

Come quello attuale, uno stop che però ha una motivazione profonda e che lo stesso Kekko ha voluto spiegare ai propri fan affinché capissero il perché della sua assenza dalle scene.

Depressione: potrebbe essere questo (visto che era stato lui stesso a parlarne, mesi fa) il male che affligge il cantante che, in un post scritto a cuore aperto sul suo profilo Instagram ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali, pubblicando proprio una foto del celebre concerto di San Siro di 10 anni fa:

«Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi… sicuro che mi possiate capire. Vi amo» ha scritto il cantante, rivelando così che i problemi di salute mentale che si sono manifestati qualche anno fa continuano a permanere e richiedono tutta la sua forza e il suo impegno per essere sconfitti.

Kekko Silvestre e la diagnosi di depressione: comè è iniziato tutto

Era il 29 aprile 2021 quando Francesco Silvestre, in arte Kekko, ha scoperto per la prima volta di soffrire di depressione. E’ stato lì che il frontman dei Modà ha guardato in faccia per la prima volta la quella malattia che gli ha completamente stravolto la vita.

E la consapevolezza di quanto stava accadendo era arrivata come un fulmine a ciel sereno nel modo più traumatico: «Una mattina mi sono svegliato e non riuscivo più a piegare le gambe» aveva raccontato infatti Kekko. All’inizio aveva pensato ad una banale influenza, ma quando dopo 10 giorni trascorsi a letto le cose non cambiavano, il cantante aveva capito che c’era qualcosa di più serio sotto. La prima cosa a cui aveva pensato era stata la diagnosi più terribile, ovvero una malattia degenerativa, invece erano i colpi della depressione che aveva iniziato a manifestarsi in tutta la sua crudezza.

Parlando della sua depressione Kekko aveva spiegato di essere stato visitato da un neurologo che gli aveva confermato la diagnosi: la malattia infatti non presenta solo sintomi psicologici o psichiatrici, ma anche fisici perché corpo e mente sono strettamente legati tra loro e dunque ciò che colpisce la testa finisce inevitabilmente per riversarsi anche sul piano fisico scatenando una serie di sintomi piuttosto comuni e ormai ben noti alla medicina ufficiale come inappetenza o insonnia, problemi motori, ansia e tachicardia e molti altri.

L’immobilità di Kekko dovuta alla sua depressione lo ha costretto dunque a letto per periodi variabili costringendolo, di fatto, a dover rinunciare non solo alla sua attività di musicista, ma anche ad importanti occasioni familiari. Il cantante aveva rivelato con dolore di non essere riuscito neanche ad essere presente alla prima comunione della figlia Gioia.

Il tentativo di tornare sul palco, nel 2023

Nel 2023 il cantante aveva provato a tornare sulle scene sanremesi, ma evidentemente non era pronto e così aveva maturato la decisione di ritirarsi nuovamente dalle scene per dedicarsi con tutte le sue forze alla sua battaglia personale contro la depressione.

Nel post di Instagram con cui ha annunciato la sua decisione, Kekko ha dimostrato forza e coraggio e i suoi fan hanno compreso perfettamente il suo stato d’animo dandogli tutto il loro amore e il loro supporto, incoraggiandolo a vincere la sua sfida con la vita e a tornare più forte di prima.

Tra i tanti messaggi di supporto anche quelli di amici e colleghi come Emma Marrone che ha prontamente scritto: «Daje Kekko, dopo il buio c’è sempre la luce, ti abbraccio forte…Arriverà» citando uno dei testi più iconici del cantante, presentato proprio in duetto nel Sanremo 2011.