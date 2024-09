Katy Perry svela “Se mio marito lava i piatti lo premio con il sesso”. E l’opinione del web si divide

Katy Perry stavolta l’ha fatta grossa. Da giorni, i social non parlano d’altro che delle rivelazioni fatte dalla popstar durante il podcast "Call Her Daddy". Rivelazioni a quanto pare molto intime che lasciano intendere - senza neppure troppi giri di parole - chi non porta i pantaloni e mutande a casa. Katy infatti dice chiaramente di premiare suo marito Orlando Bloom con del sano sesso se le fa trovare piatti e casa puliti.

"Se scendo e la cucina è pulita, e tu hai fatto tutto, lavato i piatti e chiuso tutte le porte della dispensa, verrai premiato con del sesso orale”, ha dichiarato la popstar.

Una dichiarazione scherzosa che ha diviso l'opinione del web, scatenando la fantasia di burloni e conservatori. Sebbene molti abbiano colto il tono ironico, una parte della sua community ha criticato la condivisione di dettagli così personali, preferendo che certi aspetti rimanessero privati.

"Le questioni intime andrebbero risolte in casa. Non c’era bisogno di esporre così tanto la vostra vita sessuale", ha commentato un follower deluso.

"Una buona moglie può anche fare queste cose, ma non lo dice in pubblico, soprattutto con milioni di persone che ti seguono. Mi hai deluso", ha scritto un’altra fan.

L'altra parte di community ha commentato ironicamente, vedendo l'intera situazione con leggerezza e scherzando su quanto Orlando Bloom sia fortunato.

"Adesso sappiamo perché Orlando non lo si vede più nei film: è sempre a casa a lavare i piatti!", ha scritto un fan divertito.

"Beato lui, non comprerà mai una lavastoviglie!", ha aggiunto un altro.

Mentre l'ironia domina tra i fan internazionali, in Italia la discussione ha assunto un tono più critico. Molti si sono chiesti cosa sarebbe successo se fosse stato Orlando a fare dichiarazioni simili su Katy.

"Se l’avesse detto lui, le femministe lo avrebbero già boicottato", ha commentato un utente, sottolineando il tema della parità di genere e il diverso trattamento mediatico tra uomini e donne.

Pettegolezzi a parte, considerando la durata del loro matrimonio, si potrebbe però pensare che questo sia uno dei segreti della loro unione…