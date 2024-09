Katy Perry, agli MTV VMA parla della salute mentale: «Rimanete fedeli a voi stessi!»

D urante la premiazione agli Mtv Video Music Awards Katy Perry ha ringraziato i fan e li ha esortati a preservare la loro salute mentale: via i social media e niente confronti.

Se c’è una protagonista assoluta di questi Mtv Video Music Awards è senz’altro lei: Katy Perry. E non solo per il suo abito dai risvolti inediti e sorprendenti (il QR Code sulla schiena per pre-ordinare il suo attesissimo nuovo album 143) o per il bacio in mondovisione dato a suo marito Orlando Bloom, ma soprattutto per la passione riversata nel suo discorso di ringraziamento, condito – immancabilmente – dalla sua consueta ironia.

A cominciare dall’esclamazione subito dopo la sua spettacolare performance che l’ha vista volteggiare sulle note delle sue hit più famose, «Ho fatto tutto questo il primo giorno del ciclo, ci puoi credere?” fino ai ringraziamenti per tutti coloro che hanno sempre creduto in lei, famiglia in primis, alla quale Katy è molto legata: «Le radici più profonde che conosco. Non siamo sempre d’accordo, ma che lezione mi hanno dato quei disaccordi, che possono comunque essere pieni d’amore» ha infatti dichiarato prima di proseguire ringraziando i suoi fan e la comunità queer che da sempre la supporta.

E ovviamente non è mancato un accenno alla questione “piatti” con suo marito Orlando Bloom, protagonista pochi giorni fa di un’intervista che ha sollevato non poche polemiche.

Ma il discorso più importante l’artista l’ha fatto su un argomento che le sta molto a cuore, ovvero quello della salute mentale. Dopo aver ricevuto il Video Vanguard Award, Katy ha dichiarato con convinzione «Uno dei motivi principali per cui sono qui in questo momento è che ho imparato a bloccare tutto il rumore contro cui ogni singolo artista di questo settore deve costantemente combattere, soprattutto le donne. Fate tutto il necessario per rimanere fedele a voi stessi e alla vostra arte».

E ha proseguito invitando i suoi fan a spegnere i social media per salvaguardare la loro salute mentale ed evitare di confrontare continuamente la loro vita con quella – spesso non reale o montata ad arte – che viene mostrata sui social.

Un discorso che molti hanno considerato provocatorio, ma che contiene delle profonde verità che un’artista come Katy Perry ci tiene a condividere con la propria fanbase.

Katy Perry: come ha superato la depressione

Quando si tratta di parlare di salute mentale Katy Perry non si tira indietro: così come tante sue colleghe, anche la cantante ha sofferto in passato di depressione e che ne ha parlato in un’intervista a cuore aperto di qualche anno fa a Vogue India.

«Ero depressa e non riuscivo ad alzarmi dal letto. In passato ero stata in grado di superarla, ma questa volta è successo qualcosa che mi ha fatto cadere per troppe rampe di scale. Ho dovuto davvero fare un viaggio per ritrovare la salute mentale» ha raccontato Katy riferendosi al difficile periodo passato tra il 2017 e il 2018.

In quel momento l’artista aveva iniziato una terapia per uscire da questa problematica e aveva iniziato a praticare meditazione, ma fondamentale era stato anche il supporto dell’allora fidanzato Orlando Bloom di cui Katy ha detto «È un'ancora che mi tiene ferma ed è molto reale».

Nell’intervista Katy aveva anche sottolineato l’importanza di non tacere certi problemi, esortando a parlarne di più «Parliamo di tutti gli altri organi ma non parliamo mai del nostro cervello, che è quello che ci fa funzionare di più» aveva dichiarato, sollevando il velo dello stigma che circonda la salute mentale che spesso può inibire le persone a cercare l'aiuto di cui hanno bisogno.