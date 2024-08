Kate Winslet sul set del nuovo film si rifiuta di coprire le “imperfezioni”

K ate Winslet sul set del nuovo film viene invitata dalla troupe a coprirsi la pancia. Lei non ci sta e porta con orgoglio quelle che molti considerano "imperfezioni" (ma che imperfezioni non sono!).

Recentemente, Kate Winslet è impegnata sul set del nuovo film in cui interpreta la celebre fotografa Elizabeth Lee Miller. Questo ruolo sembra cucito su misura per lei, data la sua determinazione, ma ha richiesto un notevole impegno nell'adattarsi fisicamente per somigliare il più possibile a Miller. La straordinaria abilità di Kate nell'interpretare fedelmente i personaggi che le vengono assegnati è ben nota, ma non mancano situazioni spiacevoli e commenti inappropriati che deve affrontare.

In una recente intervista concessa a Harper’s Bazaar, l'attrice ha riflettuto sulla sua carriera, spiegando come sia riuscita a mantenere saldi i propri valori nonostante la fama. Un traguardo che molte celebrità, travolte dal successo, trovano difficile da raggiungere senza perdere la propria direzione. Durante l'intervista, ha rivelato di aver sospeso anche la sua routine di esercizi fisici per accogliere le rotondità naturali del suo corpo, adattandosi così al meglio al personaggio di Lee Miller, protagonista del film diretto da Ellen Kuras. Durante le riprese, Kate ha dovuto però affrontare un episodio spiacevole riguardante il suo corpo. Ha raccontato che, in una scena in cui il personaggio di Lee è seduto su una panchina in bikini, un membro della troupe si è avvicinato tra una ripresa e l’altra e le ha suggerito di sedersi più dritta, presumibilmente per nascondere i "rotolini" della pancia. Winslet ha subito respinto il commento, replicando:

"Quindi non dovrei mostrare i rotolini della mia pancia? Neanche per sogno! È stato intenzionale, sai?".

Un episodio evidenzia come l'attrice sia profondamente orgogliosa del suo corpo e non senta la necessità di nascondere nulla. Quando le è stato chiesto se fosse dispiaciuta all’idea di apparire meno perfetta sullo schermo, Kate ha risposto: "

"Al contrario. Ne sono orgogliosa perché è la mia vita sul mio viso, e questo è importante. Non mi verrebbe mai in mente di nasconderlo".

Le rughe, secondo Kate, sono solo una prova tangibile di una vita vissuta, di cui andare fieri. E ha aggiunto:

"Penso che la gente sappia che non è il caso di dire a una signora di fare qualcosa per le rughe, ogni anno che passa, mi sento più a mio agio con me stessa. Mi consente di lasciare che le opinioni degli altri evaporino".