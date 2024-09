Kate Middleton parla del cancro: «Nove mesi duri per la famiglia. Sono guarita, ma non posso dire l’ultima parola»

L a principessa del Galles pubblica un video in cui racconta della sua malattia e lancia un messaggio a chi, come lei, sta lottando: «Dall’oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli intensamente»

Lei è senza dubbio una delle reali più amate di sempre e spesso la sua figura è stata accostata, come gentilezza, stile e bontà, a quella dell’indimenticabile Lady D: stiamo parlando di Kate Middleton.

Da sempre siamo abituati a vedere la principessa del Galles sorridente e serena, accanto a William e ai suoi figli, sempre impeccabile in ogni occasione, bella e dolce come le protagoniste delle favole, ma da diversi mesi a questa parte abbiamo purtroppo imparato a vedere anche un altro lato, quello più duro e difficile legato alla sua malattia.

Lo scorso marzo Kate aveva infatti annunciato di avere il cancro e il popolo britannico (e non solo) ne era rimasto profondamente colpito, attivandosi subito per farle sentire tutto il suo affetto e il suo sostegno.

Ora, a sorpresa, la principessa ha voluto condividere un video molto intimo, sincero ed emozionante in cui annuncia di aver terminato la chemioterapia, ma di non aver ancora concluso il suo percorso di cura e di non poter ancora dire l’ultima parola contro questa terribile malattia.

Girato dal videomaker Will Warr ad Anmer Hall, la residenza di campagna dei principi a Norfolk, il video mostra per la prima volta uno spaccato molto intimo e vero della vita dei principi come mai prima d’ora, regalando così un dietro le quinte familiare finora sempre tenuto gelosamente custodito.

Nel video spiccano anche due elementi chiave nella vita di Kate che l’hanno accompagnata in questi lunghi mesi difficili, ovvero la sua famiglia e la natura, con la riscoperta della gioia delle piccole cose, quelle più semplici e vere.

Nei 3 minuti del video Kate tocca corde molto profonde, mostrando un lato molto personale e umano, parlando con il cuore in mano e raccontando questo momento difficile, ma illuminato da una grande speranza.

«Ora che l’estate volge al termine posso dirvi quanto sia sollevata per aver finalmente completato il mio ciclo di chemioterapia. Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per noi come famiglia. Tutto può cambiare in un istante, costringendoti all’improvviso a navigare in acque tempestose e a percorrere strade sconosciute» spiega Kate nel video, raccontando con molta umiltà come anche per lei sapere di essere affetta da questa malattia abbia avuto un effetto davvero destabilizzante e di come ora non voglia perdere neppure più un secondo della sua vita, perché troppo preziosa.

La principessa sa bene cosa voglia dire svegliarsi una mattina e accorgersi che il mondo intorno a lei improvvisamente è cambiato, stravolgendo tutto, e prosegue: «Il cancro ti costringe a confrontarti con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima» sottolineando come il percorso legato ad una malattia oncologica sia devastante e imprevedibile per chiunque, coglie di sorpresa e mai nessuno è preparato ad un evenienza del genere, ma ognuno deve combattere al meglio che può, sempre.

Proprio come ha fatto lei e continuerà a fare, perché il viaggio verso la guarigione è ancora lungo: «A tutti coloro che stanno continuando il loro percorso contro il cancro rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può venire la luce, quindi lasciate che quella luce brilli intensamente» dice ancora Kate, lanciando così un bellissimo messaggio di forza e speranza che la unisce a chiunque stia soffrendo per questa malattia, per donargli quella carica e quell’energia positiva che occorrono per affrontare questi difficili momenti.

Il video pubblicato da Kate ha smosso davvero gli animi perché sono tantissimi gli utenti della rete che hanno sommerso la principessa con il loro affetto e supporto e tanti, in cura come lei, hanno condiviso la loro esperienza, creando una bellissima rete virtuale di guerrieri coraggiosi.

«Questo periodo ha ricordato a William e a me di riflettere e di essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi danno spesso per scontate. Semplicemente amare ed essere amati» ha concluso saggiamente Kate.