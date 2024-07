Kate Beckinsale “smettetela di criticare il mio corpo, sono malata! Pensate al vostro!”

L 'attrice si è scontrata con gli haters inveendo contro chi giudica il suo corpo in un momento di salute così delicato.

L'attrice britannica Kate Beckinsale - famosa per i film come Pearl Harbor, Van Helsing, Underworld, tra i molti - ha recentemente affrontato commenti inappropriati e critiche dagli haters che contestano la sua forma fisica, definendola "ormai decaduta". Beckinsale non è rimasta in silenzio e ha risposto senza peli sulla lingua su Instagram:

"Sono malata! Non me ne può fregare di meno di cosa pensi del mio cu**. Magari dovresti preoccuparti del tuo maledetto cu**."

Kate Beckinsale e il suo lutto

Una reazione esplosiva che riflette le emozioni che Kate ha vissuto recentemente. Nel video infatti, prima di esplodere inveendo contro gli haters, ha spiegato come il lutto per la perdita del suo patrigno l'abbia portata a livelli di stress tali da farla ammalare.

"Ho perso molto peso e molto velocemente a causa dello stress e del lutto, e sono stata ricoverata in ospedale per sei settimane visto che tutto questo dolore aveva contribuito a scavarmi un buco nell’esofago e vomitavo sangue. Faticavo a mangiare."

Inoltre, anche la madre di Kate si trova in condizioni di salute critiche, combattendo contro un cancro al quarto stadio. La pressione lavorativa non ha aiutato, specialmente durante le riprese di un film delicato che tratta la morte del padre, Richard Arthur Beckinsale, anche lui attore molto famoso scomparso improvvisamente all’età di 31 anni a causa di negligenza medica ancora in fase di accertamento.

Le critiche per i contenuti e la sua età

Kate Beckinsale perciò furiosa della poca sensibilità che le persone dimostrano soprattutto sui social, non ci ha visto più e ha risposto. Molti i sostenitori che a fronte del suo racconto le hanno mostrato la loro vicinanza, anche alcuni colleghi tra questi. Ma non contenti gli haters hanno continuato, criticandola quindi per i contenuti "inappropriati per la sua età". E nemmeno questa volta Kate è rimasta in silenzio: ha voluto esprimere il suo dissenso con un post provocatorio dal linguaggio molto "colorito" su Instagram:

"Un brindisi a tutti i cog*****

Un brindisi agli str***,

Un brindisi dedicato a tutti i pezzi di me***."