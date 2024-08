Jenna Ortega vittima di deepfake: costretta a cancellare il suo account Twitter

J enna Ortega racconta di essere stata vittima di sex deepfake e di aver cancellato il profilo su X per non vedere quelle oscenità.

L'intelligenza artificiale ci sta davvero sfuggendo di mano? Forse è il buon senso a farlo. Jenna Ortega, la giovane star della serie Netflix "Wednesday", ha recentemente raccontato durante il podcast "The Interview" del New York Times di aver dovuto cancellare il suo account Twitter - poi diventato X - a causa dell'IA. Più precisamente, a causa dei deepfake, che l'hanno costretta a prendere questa decisione. I deepfake sono stati al centro di molte discussioni ultimamente, e purtroppo Jenna non è l'unica celebrità a essere stata vittima di fotomontaggi pornografici. Tra le tante, Taylor Swift, Emma Watson, Rihanna, Jennifer Lopez e Katy Perry.

Ciò che è successo a Jenna Ortega non è solo illegale, ma anche spaventoso. Un utente le ha inviato in privato deepfake a scopo sessuale, che la ritraevano da bambina. Questo l'ha terrorizzata a tal punto da chiudere il suo profilo Twitter, e non è più tornata sulla piattaforma. Durante l'intervista, ha espresso il suo disgusto:

“Odio l'IA. Ricordo quando avevo 14 anni e creai un account Twitter perché mi dissero che dovevo farlo. Vedere contenuti sporchi e modificati di me da bambina? No, è terrificante. È corrotto. È sbagliato."

Oltre ai deepfake, Jenna ha raccontato che il primo messaggio diretto che ricevette a 12 anni fu una foto non richiesta dei genitali di un uomo. E quello era solo l'inizio di ciò che sarebbe accaduto in seguito.

"Avevo quel profilo Twitter perché mi dissero di farlo per costruire la mia immagine. Dopo l'uscita di Wednesday però ho deciso di cancellarlo... Circa due, tre anni fa. E l'ho fatto a cuor leggero perchè non sopportavo più i contenuti che giravano con la mia faccia"

Jenna ha continuato dicendo che dopo il successo di "Wednesday" era diventato inevitabile vedere immagini sgradevoli su X:

"Non potevo dire nulla senza imbattermi in qualcosa del genere. Un giorno mi sono semplicemente svegliata e ho pensato: Oh, non ne ho più bisogno. Così l'ho tolto."

Ora che ha 21 anni, Ortega ha inoltre raccontato come affronta la vita sotto i riflettori e la sua presenza online: l'attrice infatti sceglie di passare più tempo offline e all'aria aperta, immersa nella natura e con gli animali.