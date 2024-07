iOS 17.6: il nuovo aggiornamento della Apple è in arrivo (e già si pensa ad iOS 18)

A pple sta per rilasciare il suo ultimo aggiornamento di sistema: iOS 17.6. Eppure il colosso di Cupertino pensa già al futuro con iOS 18 e la sua più grande novità, Apple Intelligence

È ufficiale! Prima di approdare ad iOS 18, il prossimo aggiornamento di primo livello presentato da Apple alla WWDC 2024, arriverà iOS 17.6 - l'ultimo aggiornamento delll'attuale sistema operativo di ultima generazione. Potrebbe anche arrivare iOS17.7, ma per il momento l'unica certezza concreta è che sono state rilasciate le prime Developer Beta di iPadOS 17.6, macOS Sonoma 14.6, watchOS 10.6 e visionOS 1.3.

La prima versione Beta pubblica è disponibile da circa una decina di giorni per chiunque sia iscritto agli aggiornamenti Beta del sistema operativo per iPhone, ma non presenta grandissime novità relative al suo funzionamento. Apple, infatti, sembrerebbe essersi focalizzata sulla correzione dei bug ancora presenti nel sistema operativo, migliorandone la sicurezza e indubbiamente anche la stabilità.

iOS 18: cosa possiamo aspettarci?

La release - presentata ufficialmente lo scorso 10 giugno - introduce nuovissime opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno disporre le app e i widget in qualsiasi spazio aperto della schermata iniziale, personalizzare i pulsanti nella parte inferiore della schermata di blocco e accedere rapidamente a un maggior numero di controlli nel Centro di controllo.

Inoltre, le librerie di foto sono organizzate automaticamente in una nuova vista singola in Foto, mentre le nuove raccolte consentono di accedere facilmente ai preferiti sul proprio smartphone.

Ci sono anche alcune interessanti novità per quanto riguarda Mail, che semplifica la posta in arrivo ordinando le e-mail in categorie grazie all'intelligenza del dispositivo, mentre iMessage ha dei nuovissimi effetti testuali.

Apple Intelligence: uno sguardo verso il futuro

iOS 18 introdurrà quello che è forse la novità più attesa tra tutte, ma che in Europa potrebbe subire importanti limitazioni: stiamo parlando di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per iPhone, iPad e Mac che combina la potenza dei modelli generativi con il contesto personale per offrire un'intelligenza incredibilmente utile e pertinente. Costruito nel pieno rispetto della privacy, Apple Intelligence comprende e crea linguaggi ed immagini, agisce in tutte le app e attinge dal contesto personale con l'intento di semplificare e accelerare le attività quotidiane del suo utente.

"Siamo entusiasti di presentare iOS 18. Si tratta di una release enorme con caratteristiche incredibili, tra cui nuovi livelli di personalizzazione e funzionalità, un'app Foto ridisegnata e modi potenti per rimanere in contatto con Messaggi. Ci sono così tanti vantaggi per tutti", ha dichiarato Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple in occasione della WWDC 2024. "Questo rilascio segna anche l'inizio di una nuova ed entusiasmante era dell'intelligenza personale con Apple Intelligence che offre esperienze intuitive, potenti e immediatamente utili che trasformeranno l'esperienza dell'iPhone, il tutto con la privacy al centro. Non vediamo l'ora che gli utenti la sperimentino".