Instagram: come vedere le stories in anonimo?

Q uante volte avreste voluto sbirciare tra le storie Instagram di uno o più utenti? È possibile farlo con alcuni accorgimenti mirati

Vi sarà sicuramente capitato di voler sbirciare tra le Instagram Stories di una persona che conoscete senza farvi scoprire. Tuttavia, ci sono indubbiamente alcuni accorgimenti per essere certi che nessuno noti la vostra presenza online. Quindi, come vedere le storie Instagram in anonimo?

La modalità aereo

Spesso e volentieri molti utenti ricorrono all'utilizzo di app di terze parti per svolgere questa pratica, ma questo metodo è di gran lunga il più semplice.

In primis, è necessario aprire Instagram per accedere al proprio account. Una volta individuato il profilo dell'utente di cui si vuole visualizzare la storia in forma anonima, basta cliccare sul suo profilo e attendere che la sua storia appaia nella parte superiore dello schermo.

Dopo la comparsa della storia, attivando la modalità aereo sul proprio smartphone verrà disattivata la connessione a Inernet. A questo punto, basterà cliccare sulla storia dell'utente e visualizzarla, come viene fatto regolarmente.

Infine, dopo aver visualizzato la storia, l'app Instagram andrà chiusa e la modalità aereo verrà rimossa.

La funzione "Amici stretti"

Introdotta nel 2018, questa funzione consente di selezionare chi può visualizzare specifiche Storie che si preferisce non condividere con un pubblico più ampio sui social media. Lo scopo di questa funzione è creare una connessione più intima con i propri followers, offrendo uno sguardo più personale sulla propria quotidianità.

Quando veniamo aggiunti all'elenco di “Amici stretti” di un utente su Instagram, è possibile visualizzare anonimamente le sue Stories senza attivare alcuna notifica di visualizzazione.

Il nostro nome utente non comparirà nell'elenco “Visto da”, che solitamente appare quando qualcuno controlla chi ha visualizzato la sua Storia.

Tuttavia, è bene ricordare che questo metodo di visualizzazione anonima delle Storie di Instagram dipende dall'inclusione (o meno) nell'elenco degli amici più intimi di un utente.

Non tutti utilizzano questa funzione, pertanto la visualizzazione anonima non è sempre possibile per tutti gli spettatori di una o più Instagram Stories.

LEGGI ANCHE - Instagram: come eliminare un account?

Scorrere e visualizzare direttamente dalle Storie adiacenti

Invece di cliccare sulla Instagram Story che si desidera visualizzare, è possibile fare clic su quella di un altro account (rigorosamente accanto ad essa) nella barra di scorrimento dell'applicazione.

Dal momento che Instagram gestisce le sue storie back-to-back, è possibile tenere leggermente premuto il dito per visualizzare il primo fotogramma della Storia dell'account successivo, ma senza fare clic su di esso.

È anche possibile visualizzare l'ultimo fotogramma della storia Instagram di un utente, facendo clic sulla prima Storia dell'account successivo e - successivamente - scorrendo indietro per visualizzare l'ultima Storia dell'account precedente. Con questa metodologia, non è possibile visualizzare tutti i fotogrammi centrali della Storia di un account.