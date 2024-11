Instagram: torna ufficialmente il riconoscimento facciale. Come funziona?

I nstagram rilancia la funzione del riconoscimento facciale per tutelare i propri utenti dal fenomeno del "celeb-bait"

Instagram starebbe testando nuovi strumenti di riconoscimento facciale che potrebbero aiutare gli utenti a ripristinare rapidamente gli account compromessi, oltre a combattere le truffe con le false celebrità.

Recentemente, il colosso Meta aveva annunciato l'intenzione di lanciare delle nuove funzioni sperimentali in grado di scansionare il volto di un utente per verificarne l'identità confrontandolo con le foto del profilo sui suoi social network.

“Se i nostri sistemi sospettano che un annuncio possa essere una truffa e che contenga l'immagine di un personaggio pubblico a rischio di celeb-bait, cercheremo di utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale per confrontare i volti dell'annuncio con le foto del profilo Facebook e Instagram del personaggio pubblico. […] Se confermiamo una corrispondenza e stabiliamo che l'annuncio è una truffa, lo blocchiamo", ha dichiarato Meta in un comunicato stampa di rilancio di questa nuova feature.

Una nuova forma di tutela contro il "celeb-bait"

L'utilizzo di questi strumenti di protezione mira a tutelare sia i content creators e le celebrity che lo utilizzano per lavoro, ma anche le aziende e i singoli utenti dai cosiddetti fake annunci “celeb-bait”, nati con l'intento di indurre gli utenti a visitare siti web truffaldini utilizzando l'immagine di personalità famose dello star system.

Tuttavia, Meta si impegna quotidianamente nel "proteggere" virtualmente Instagram e Facebook utilizzando tecnologie automatizzate, come l'apprendimento automatico per rilevare i contenuti che violano le sue politiche.

Gli strumenti di riconoscimento facciale di Meta consentiranno inoltre agli utenti di Facebook e Instagram di riottenere l'accesso ai loro account bloccati inviando un semplice video selfie, una pratica molto simile ai sistemi di autenticazione più comuni sul nostri smartphone, come il Face ID di Apple.

Non sappiamo ancora quando la funzione verrà implementata sulla carta, ma secondo quanto dichiarato dal Presidente di Meta per gli affari globali Nick Clegg, si starebbe “iniziando passo dopo passo", con l'obiettivo di "diffondere maggiormente queste protezioni nei mesi a venire”.