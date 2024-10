Instagram: in arrivo i reel della piattaforma anche su Threads

I nstagram si sta legando in maniera simbiotica ad Instagram, grazie al cross-posting, ma soprattutto ad una nuova funzione pensata appositamente per i Reel

Fin dalla sua nascita Threads ha cercato di sfruttare il valore degli altri social network, andando persino a sperimentare l'attività di cross-posting con Instagram.

Attualmente, l'azienda starebbe testando una nuova funzione, che consente di condividere i video di Instagram direttamente su Threads.

Nello specifico, Threads ha aggiunto un pulsante Instagram all'interno della funzione di composizione dei post. Questo pulsante visualizza tutti gli ultimi Reels e post condivisi sul vostro account Instagram.

È possibile selezionarne uno e condividerlo direttamente sul proprio account Threads.

Come riportato dal portale statunitense TechCruch, il ricercatore italiano Alessandro Paluzzi ha scoperto che Threads starebbe lavorando ad una nuova opzione per consentire di scegliere i filmati dal proprio account e di pubblicarli su Threads.

Paluzzi ha notato che quando si tocca il pulsante di Instagram nel riquadro di composizione di Threads, viene visualizzata una griglia con i post di Instagram e i Reel. È quindi possibile selezionare agilmente i Reel che si vogliono pubblicare su Threads.

Molti utenti stanno già attivamente pubblicando i loro contenuti extra reel da Instagram a Threads per guadagnare follower e ottenere un maggiore coinvolgimento con i loro contenuti. Pertanto, l'ntroduzione di questo nuovo pulsante potrebbe indubbiamente rendere più facile questa operazione.

Basti pensare che, se un content creator potesse creare rapidamente un Reel all'interno di Instagram e condividerlo su tutte e tre le piattaforme Meta, risparmierebbe sicuramente molto tempo.

Non ci sarebbe bisogno di formattare un video separatamente, né di aggiungere didascalie, hashtag o peculiarità varie. Questo significa che verrebbe inviato un solo post per tutte le piattaforme coinvolte nel processo.

Dal suo lancio, Threads ha attirato oltre 200 milioni di utenti attivi mensili. Sono numeri imparagonabili rispetto a piattaforme come WhatsApp e Instagram, con quest'ultimo che ha superato il miliardo di utenti attivi.

Non c'è quindi da stupirsi che Meta stia introducendo funzioni come questa per semplificare ulteriormente le interazioni multipiattaforma, nella speranza di invogliare un maggior numero di utenti a provare Threads.

