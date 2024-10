Instagram lancia gli account per teenager: di che si tratta?

I nstagram ha comunicato il lancio degli account per teenager, con l'intento di tutelare il suo pubblico più giovane, fragile e costantemente esposto ai pericoli della rete

Instagram sta lanciando una novità importantissima per quella fetta di pubblico più giovane che lo utilizza regolarmente. Stiamo parlando dell'introduzione degli account per teenager sulla piattaforma, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela del profilo utente di un minore, grazie anche e soprattutto ad una serie di protezioni integrate automaticamente.

Cos è un account per teenager e come funziona?

Gli account per teenager sono un nuovo strumento sicuro per vivere con maggior consapevolezza l'utilizzo quotidiano di Instagram. Tali account dispongono di protezioni integrate, che limitano chi può contattarli così come i contenuti che vengono visualizzati nel feed, offrendo anche nuovi modi per esplorare l'applicazione.

Pertanto, Instagram inizierà ad assegnare in automatico un account ad hoc agli adolescenti che decideranno di iscriversi alla piattaforma. Chiunque abbia un'età inferiore ai 16 anni, avrà bisogno dell'autorizzazione di un genitore per rendere meno limitante l'esperienza in-app.

Quali sono le features principali di questi profili?

Le nuove protezioni degli account per teenager sono progettate anche e soprattutto per venire incontro alle esigenze e alle preoccupazioni maggiori dei genitori. Con chi parlano i loro figli? Quanto tempo trascorrono online navigando sull'app? Quali contenuti vengono visualizzati più spesso e di che tipo sono?

È come se Instagram attivasse una sorta di barriera protettiva virtuale. Tale protezione si attiva assolutamente in automatico, consentendo solo ai genitori di decidere se i minori di 16 anni possono rendere meno limitante una qualunque di queste impostazioni.

Account privati predefiniti

Con questa feature, i teenager devono sempre accettare i nuovi follower che decideranno di seguire il loro profilo e le persone che non li seguono non potranno in alcun modo vedere i contenuti che pubblicano o interagire con loro.

Restrizioni relative ai messaggi

Per i teenager di Instagram saranno previste delle impostazioni decisamente molto più rigorose per i messaggi. Potranno riceverli soltanto da persone che seguono o con cui sono già connessi.

Restrizioni relative ai contenuti sensibili

Instagram assegna in automatico l'impostazione restrittiva del suo controllo dei contenuti sensibili, limitando alcune tematiche che spesso e volentieri compaiono nelle sezioni "Esplora" e "Reels" (Per esempio, quelli che mostrano le persone che litigano o promuovono interventi estetici).

Interazioni limitate

Gli adolescenti potranno essere taggati o menzionati solo dagli utenti che seguono.

L'aspetto più significativo di questa funzone è l'attivazione delle versione più restrittiva delle funzioni antibullismo, ovvero "Parole nascoste", in modo che le persone e le frasi offensive vengano filtrate dai commenti e dalle richieste di DM dei ragazzi.

Promemoria dei limiti di tempo

Chiunque utilizzerà Instagram per più di 60 minuti al giorno, riceverà una notifica che lo inviterà a prendersi una pausa.

Modalità sospensione abilitata

La modalità sospensione - che silenzia le notifiche ricevute di notte e invia risposte automatiche ai DM - si attiverà sempre tra le 22:00 e le 07:00.

