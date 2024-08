Instagram: come impostare la “dark mode”?

I nstagram ha introdotto la funzione "dark mode" dal 2019, consentendo di sostituire la sua interfaccia bianca con delle tonalità di nero e grigio. Quali sono i suoi benefici e come funziona?

Volete impostare la "dark mode" su Instagram? La popolare app, ideata nel 2012, ha introdotto la funzione di modalità scura solo a partire dalla fine del 2019. Da allora, è possibile sostituire la consueta interfaccia bianca con Instagram in tonalità di nero e grigio.

La modalità scura presenta sicuramente dei vantaggi. Per esempio, può migliorare la durata della batteria del telefono, poichè i pixel neri dello smartphone assorbono meno energia di quelli bianchi e quindi è possibile risparmiare molta energia nel corso della giornata e durante l'utilizzo del proprio smartphone. Inoltre, la modalità scura può risultare più piacevole da guardare, poichè produce meno riflessi e riduce l'affaticamento degli occhi (specialmente di notte!).

Come si attiva la dark mode su Instagram?

Per attivare la dark mode su Instagram, basta cliccare sull'icona a panino in alto a sinistra e poi su Altro in basso a sinistra. Infine, basta cliccare su Cambia aspetto, quindi sul tasto per per attivare la modalità sfondo nero. Fate attenzione! Se viene attivata la modalità sfondo nero per Instagram dal browser, questa verrà abilitata solo da quel dispositivo. Se, invece, si vuole attivarla quando si accede a Instagram dal browser mobile o nella stessa app, è necessario abilitarla da ogni dispositivo.

"Dark mode": quali sono i suoi benefici?

Ad oggi, non abbiamo prove conclusive sugli effetti o i reali benefici derivanti dalla "dark mode" di Instagram. Molti user hanno parlato di un aumento della leggibilità grazie al maggiore contrasto tra testo e sfondo che questa funzione garantisce. Inoltre, sempre più persone lavorano al computer o allo smartphone per ore e ore durante il giorno e l'esposizione alla luce blu dei nostri schermi può comportare problemi di salute: dall'affaticamento degli occhi alla secchezza oculare e in alcuni casi anche tanta difficoltà a prendere sonno o dormire nel corso della notte. Per questo motivo, gli esperti consigliano di ridurre l'esposizione alla luce blu, specialmente rima di andare a letto.