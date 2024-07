Instagram ha migliorato la funzione Note: di che si tratta?

I nstagram punta tutto sulla funzione "Note" della sua app, grazie al successo riscontrato nella Gen Z. Cambierà il nostro modo di comunicare?

Instagram sta gradualmente potenziando la sua funzione "Note", grazie anche al clamoroso successo ottenuto tra gli adolescenti (che sembrano usufruirne continuamente quando utilizzano Instagram sul proprio smartphone). Ora la piattaforma statunitense starebbe lanciando la possibilità per gli utenti di lasciare note direttamente sui Reel o nei post del feed, come ha annunciato la società madre Meta.

Sempre più persone scelgono di utilizzare la funzione Note, poichè consente di avviare conversazioni in varie "aree" dell'app:modo per avviare conversazioni, in varie aree dell'app.

La funzione Note ha rivoluzionato Instagram?

Introdotta ufficialmente nel dicembre 2022, "Note" di Instagram è una funzione di condivisione di un testo scritto di massimo 60 caratteri.

Sono un ottimo modo per fornire aggiornamenti sulla propria giornata o sulla propria attività quotidiana, ma senza ingombrare i post o le storie di Instagram, permettono di connettersi con i follower e rafforzare le relazioni cliente-prodotto. Inoltre, sono diventate uno strumento utile anche da punto di vista professionale - per i marketer nello specifico - in quanto consentono di condividere aggiornamenti senza dover creare contenuti come foto e video. Infine, rientrano tra le modalità più "pratiche" ed efficaci per comunicare il proprio stato d'animo, di salute o qualsiasi altra riflessione.

Come si è aggionata la funzione "Note"?

Tra i vari aggiornamenti implementati per ampliarne l'utilità, figura il "Prompt per le note", che consente agli utenti di avviare conversazioni nell'app sulla base di query predefinite.

In precedenza, le note apparivano nella parte superiore della casella di posta oppure sopra la foto del profilo, ma l'ultimo aggiornamento in casa Instagram consente agli utenti di condividere note anche sui post dei propri amici reagendo (apparentemente) in tempo reale, oltre a vedere le reactions degli altri durante lo scorrimento. Le note possono essere condivise con tutti i followers o con una cerchia più ristretta ("amici stretti").

Secondo Meta, è più probabile che qualcuno veda un post o un reel quando nel momento in cui viene aggiunta una nota, che farebbe in un certo senso da "richiamo" per l'utente.

Mentre le note sulla casella di posta e sul profilo sono visualizzabili per un massimo di 24 ore, quelle sui post del feed e sui Reel saranno visibili per un massimo di tre giorni esclusivamente sull'app. (Niente browser web, per intenderci). Inoltre, possono essere eliminate in qualsiasi momento e se non si desidera che vengano visualizzate sui contenuti condivisi, è possibile disattivarle nelle impostazioni in totale comodità.