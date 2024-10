Instagram: come eliminare un account?

S e siete alla ricerca di un digital detox da Instagram, volete tutelare la vostra privacy o ridurre qualsiasi forma di distrazione, potete facilmente disattivare o eliminare l'app targata Meta

Che sia per via di una disintossicazione digitale necessaria, per tutelare la propria privacy o per ridurre le proprie distrazioni, la decisione di disattivare o eliminare Instagram può essere legata ad una serie di circostanze personali. L'app di proprietà del colosso Meta può essere cancellata agilmente sul proprio smartphone o computer.

Instagram: cosa fare prima di eliminare un account

Prima di eliminare l'account, viene sempre consigliato di effettuare l'accesso e scaricare una copia delle prorpie informazioni (dati, foto, post etc) da Instagram. Una volta che l'account sarà stato eliminato da Instagram, non sarà più possibile accedere allo strumento per il download dei dati di Instagram.

Quando un account viene cancellato per sempre, vengono anche rimossi definitivamente tutto il profilo, le foto, i video, i commenti, i "Like" e i follower acquisiti fin dalla sua apertura.

Se il desiderio primario di un utente è quello di prendersi semplicemente una (breve) pausa dal noto social, l'account può essere comodamente disattivato senza perdere alcun dato connesso ad esso.

Eliminazione definitiva dell'account dal Centro gestione account

Puoi eliminare un account da Instagram, bisogna accedere direttamente alle impostazioni Proprietà e controllo dell'account nel Centro gestione account. In alternativa, si possono seguire alcuni rapidi passaggi:

In primis, bisogna cliccare sul menù a panino e sulla dicitura "Altro" in basso a sinistra, quindi su "Impostazioni".

Cliccando su " Centro gestione account " e su " Dettagli personali ", si verrà rinviati alla sezione " Proprietà e controllo dell'account ". Infinite, è necessario premere su " Disattivazione o eliminazione ".



" e su " ", si verrà rinviati alla sezione " ". Infinite, è necessario premere su " ". Infine, bisogna selezionare l'account che si vuole eliminare definitivamente, premere sull'opzione "Elimina account", quindi su "Continua".

Per completare la procedura di eliminazione potrebbero essere necessari fino a 90 giorni.

Una volta passati i canonici 90 giorni di attesa, alcune copie dei contenuti potrebbero rimanere custodite nell'archivio di back up usato da Instagram per il recupero dei dati in caso di calamità, errori causati del software o altre possibili cause di perdita di dati.