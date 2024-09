Instagram: disponibile la condivisione automatica su Threads in cross-posting con Facebook

M eta ha sperimentato a lungo la possibilità di fare cross-posting da Instagram e Facebook a Threads. Ora è possibile con un solo bottone.

Meta ha sperimentato per mesi la possibilità di fare cross-posting da Instagram e Facebook a Threads, la sua piattaforma di social networking concorrente di X (precedentemente noto come Twitter).

Ora la nuova funzionalità è ufficialmente introdotta in tutti i Paesi in cui Threads è disponibile (per iOs e Android) e fa parte del più ampio obiettivo di Meta di ottenere il massimo dai contenuti che le persone condividono sulla sua famiglia di app.

Il colosso di Mark Zuckerberg lo fa già da anni con Instagram e Facebook, consentendo agli utenti attivi su entrambe le piattaforme di condividere i post di Facebook su Instagram e viceversa. L'azienda, infatti, aveva iniziato a sperimentare con il cross-posting nel 2023, quando aveva inserito la visualizzazione automaticamente i post di Threads suggeriti su Instagram e Facebook.

Come funziona il nuovo "bottone" onf/off di Threads?

Fino ad oggi era possibile pubblicare contenuti incrociati solamente da Threads ad Instagram ma non viceversa. Ora gli utenti dei due popolari social network hanno a disposizione sulla pagina di pubblicazione del post una sorta di nuovo pulsante "Threads" che - una volta concretamente attivato - consente di pubblicare contemporaneamente il post su entrambe le piattaforme.

Analogamente a come gli utenti possono attivare l'opzione per il cross-posting di Instagram, c'è una nuova opzione Threads che gli utenti possono attivare quando scrivono un post. In alto, accanto a opzioni come “Solo io” e “Aggiungi un album”, gli utenti dovrebbero vedere il logo Threads con l'opzione “On” o “Off”. Tuttavia, la funzione per ora si può applicare solo ai post statuati e ai link, non ai video.

Perchè è fondamentale il cross-posting?

Il cross-posting è una risorsa indubbiamente preziosa, perchè fa risparmiare molto tempo ai social media manager e ai content creators che usano i social network quotidianamente e che - in questo modo - non devono proporre idee e contenuti diversi per ogni piattaforma.

Il cross-posting è un ottimo modo anche per far conoscere le proprie idee ad un pubblico più vasto, tenendo sempre conto del fatto che ogni piattaforma ha i suoi algoritmi, le sue tendenze e le sue caratteristiche specifiche che la contraddistinguono.

Pertanto, postare lo stesso contenuto su tutti i social potrebbe non essere la strategia migliore. Anzi, questa nuova funzionalità va utilizzata con parsimonia!