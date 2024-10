Instagram: come vedere chi ti ha bloccato?

A vete notato che non riuscite a visualizzare i contenuti di alcuni utenti nel vostro Instagram feed?

È possibile che siate stati bloccati!

Se di recente avete notato che non riuscite a visualizzare i post e le storie di una certa persona nel vostro feed di Instagram, è possibile che quest'ultima non pubblichi nulla da parecchio tempo oppure che vi abbia bloccato.

Instagram non notifica mai l'utente quando viene bloccato, così come non esiste un elenco completo delle persone che bloccano gli utenti da recuperare sul proprio smartphone.

Se pensate di essere stati bloccati da un utente sull'app di Meta, ci sono alcuni step utili da seguire per averne la conferma assoluta.

LEGGI ANCHE - Instagram: come vedere le stories in anonimo?

4 modi per verificare se qualcuno vi ha bloccato su Instagram

Cercate il nome utente (nickname) su Instagram

Nel momento in cui si cerca un nome utente (o nickname) su Instagram e non si riesce ad individuare il suo account, ciò significa che la persona in questione potrebbe aver disattivato il suo account oppure potrebbe avervi bloccato. Potrete sicuramente visualizzare il suo profilo nei risultati di ricerca del vostro smartphone, ma solo se non sarete stati bloccati.

Inoltre, è bene tenere a mente che Instagram consente agli utenti di cambiare il proprio nome utente ogni 14 giorni. Se la persona che state cercando su Instagram ha cambiato il suo nome utente, non visualizzerete automaticamente il suo account nei risultati della ricerca.

Controllare le conversazioni o i commenti preesistenti per accedere al profilo

Una volta che siete stati bloccati da qualcuno su Instagram, non potrete commentare i suoi post o inviare messaggi diretti in privato. Nonostante il blocco non richiesto, i commenti e le conversazioni precedenti rimangono intatti. Pertanto, è possibile cercare i commenti o i messaggi diretti precedenti per visualizzare il loro profilo.

Quando si raggiunge il profilo e si vede la dicitura “Questo account è privato”, significa che l'account è stato impostato in modalità privata e che ha il controllo su chi può vedere i suoi post.

Solo quando verrete nuovamente seguiti da un account, potrete visualizzare i loro post.

Invece, se vedete la dicitura “Nessun post ancora”, significa che siete stati bloccati. In questi casi, può fare anche la sua comparsa il banner “Utente non trovato”.

Visitare il profilo Instagram di un utente sul web

Se si conosce il nome utente dell'account, si può semplicemente visitare la pagina del profilo sul web tramite un computer portatile o uno smartphone. Per farlo, digitate www.instagram.com/(nome utente) nella barra degli indirizzi del browser web.

Se compare il messaggio “Spiacenti, questa pagina non è disponibile”, significa che il profilo è stato cancellato o che l'utente è stato bloccato.

È possibile verificare se l'account sia stato eliminato o meno effettuando il logout da Instagram e accedendo nuovamente al link dell'account. Se l'account non esiste, verrà visualizzato lo stesso messaggio. Tuttavia, se l'account è attivo e vengono postati costantemente nuovi contenuti, sarà possibile vedere il profilo.

Utilizzare un altro account Instagram

È possibile accedere a un altro account Instagram e provare tutti i passaggi che vi abbiamo precedentemente indicato. Considerando che il nome utente non sia stato modificato, se il profilo vi appare nella ricerca, significa che siete stati bloccati.

Se il profilo non dovesse comparire nella ricerca, significherebbe che il profilo potrebbe essere stato cancellato o che il nome utente potrebbe essere stato modificato.

Quando qualcuno vi blocca, la persona viene bloccata automaticamente anche sul vostro Instagram.

LEGGI ANCHE - Instagram: come eliminare un account?