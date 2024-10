Instagram: come vedere chi ti guarda il profilo?

V i siete mai chiesti chi controlla il vostro profilo Instagram? Visti il social targato Meta mantiene queste informazioni private, può essere difficile tenere traccia di chi ha visitato il profilo. Ecco come fare

Vi siete mai chiesti chi controlla il vostro profilo Instagram? Poiché la popolarissima app targata Meta mantiene queste informazioni private, può essere difficile tenere traccia di chi ha visitato il vostro profilo. La domanda sorge spontanea: esistono quindi modi affidabili per vedere chi guarda il vostro profilo Instagram?

Instagram indubbiamente non offre la possibilità di vedere quali utenti hanno visualizzato il vostro profilo. Il motivo primario dietro a questa scelta è la privacy dei suoi utenti quotidiani.

Anche se la piattaforma dispone di tutti i dati essenziali su chi visita il vostro profilo, non vi permette di visualizzarli, perché ciò potrebbe comportare una diminuzione del coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma.

Attraverso le Instagram Stories

Pubblicate una storia visibile a tutti su Instagram. Aprite la vostra storia, toccando successivamente l'icona del profilo nell'angolo in alto a sinistra. Quindi, toccate la sezione Attività. In questo modo, è possibile vedere l'elenco delle persone che hanno visualizzato la storia. Questo è un buon modo per capire chi guarda il vostro profilo Instagram!

Se nella lista individuate qualcuno che sospettate sia uno stalker, toccate l'icona con i tre puntini accanto al suo nome utente nell'elenco e scegliete l'opzione Blocca.

Usando le Storie in Evidenza su Istagram

Poiché le Storie di Instagram scadono dopo 24 ore, andranno necessariamente controllate ogni giorno (se caricate spesso).

Se volete controllare chi ha visualizzato la vostra Storia di Instagram entro 48 ore, dovete creare una “Storia in evidenza”. Come aggiungerla? Basterà aprire la vostra Storia di Instagram, quindi toccare l'icona con i 3 puntini in basso, selezionare l'opzione In evidenza, toccare la dicitura "Nuovo", quindi digitare un nome per l'evidenziazione e toccare il pulsante "Aggiungi".

Per controllare l'attività degli highlights delle proprie storie, è necessario accedere alla schermata del profilo e toccare l'highlight recente. Infine, toccando l'opzione "Attività" in basso, sarà possibile individuare l'elenco completo degli utenti che lo hanno visualizzato.

Usando un account aziendale su Instagram

Instagram consente ai proprietari di account aziendali di accedere a informazioni importanti su chi ha visitato la vostra pagina Instagram, ma con un sottile dettaglio. Nonostante sia possibile ottenere informazioni sugli utenti che visitano il vostro profilo, ma non vengono rivelati i loro nickname origianli. La soluzione può essere convertire il proprio account personale in un account business su Instagram.

Basterà aprire Instagram e toccare l'icona del profilo nell'angolo in basso a destra. Nella pagina del profilo, andrà toccato il menu ad hamburger in alto a destra. Dopodichè, andate su "Impostazioni" e "Privacy".

Scorrendo verso il basso fino a "Tipo di account" e "Strumenti" e toccandolo, verrà selezionata la dicitra "Passa a un account professionale". Bisogna premere "Continua" nella schermata successiva per cambiare il tipo di account. Scegliete il tipo di attività e toccate Fatto. Se si sta creando un account temporaneo, si può scegliere qualsiasi opzione.