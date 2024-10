Instagram: come vedere chi non ti segue?

L a pratica dell'unfollow su Instagram è estremamente diffusa e il suo controllo è un processo decisamente noioso e lungo. Ecco come ottimizzarne la ricerca.

La voglia di controllare chi svolge la pratica dell'unfollow su Instagram è reale.

Non solo! La curiosità di scoprire chi non ci stia seguendo va di pari passo con il controllo costante di chi ci ha unfollowato.

Inoltre, se avete una discreta quantità di follower, questo processo può essere alquanto noioso e lungo, richiedendo anche diverse ore del proprio tempo. Come ottimizzarlo? Ci sono sostanzialmente due vie percorribili.

Come vedere chi non vi segue su Instagram manualmente

Sembrerà piuttosto arcaico, ma se vi ritrovate a chiedervi chi vi abbia unfollowato su Instagram e se avete in mente un utente specifico, un modo molto semplice per farlo è controllare l'account Instagram dell'utente in questione. Basta andare sul suo profilo Instagram e toccare la casella “Following”.

Facendo clic su quella casella specifica, individuerete un elenco di persone seguite dall'utente che state controllando. Se sapete con certezza che vi seguiva, ma non siete in quell'elenco, potete tranquillamente pensare di essere stati unfollowati.

Cosa succede, invece, se avete diverse migliaia di follower su Instagram? Se volete sapere come vedere chi vi ha unfollowato su Instagram ma controllare ogni singolo follower non è possibile, esistono alcune praticissime app di terze parti per poterlo verificare con i propri occhi.

Come vedere chi non vi segue Instagram utilizzando un'app

Nel 2018, Instagram ha apportato importanti modifiche alla sua piattaforma per mantenere più sicure le informazioni personali degli utenti. Per questo motivo, moltissime app di Instagram di terze parti hanno smesso di funzionare correttamente, poiché si basavano pesantemente sulla vecchia interfaccia del programma applicativo di Instagram, o API. Fortunatamente, ci sono alcune app che funzionano ancora bene quando si tratta di vedere chi vi ha unfollowato su Instagram. Le abbiamo descritte qui di seguito.

Unfollowers e Followers

Oltre ai soliti dati sulle persone che vi hanno unfollowato e su quelle che non vi seguono, questa praticissima app condivide anche i nickname degli utenti che sono più impegnati con il vostro account. L'app è disponibile solo su iOS. Combin

Questa app offre una grande quantità di dati sul vostro pubblico di Instagram.

Oltre a rilevare gli account che seguite e che non vi seguono, potete anche saperne di più sul vostro “pubblico di qualità” collettivo, termine con cui la piattaforma indica gli account più impegnati che vi seguono. Sebbene sia disponibile una versione di prova gratuita, vale la pena ricordare che l'accesso ai propri dati con questa applicazione costerà circa 15 dollari al mese una volta terminato un periodo iniziale di testing. nFollowers

Questa app gratuita non solo condivide chi vi ha unfollowato e chi non vi segue, ma fa anche luce sui follower che interagiscono maggiormente con i vostri post. nFollowers è disponibile solo su iOS.