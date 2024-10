Instagram: come scaricare un video sull’app?

I l cambiamento degli ultimi trendi di consumo, ha rinvigorito la produzione di contenuti video su Instagram. Ecco come scaricarli sul proprio smartphone.

Instagram è un'app da sempre nota soprattutto per le sue foto, ma con l'avvento della pandemia e un cambiamento degli ultimi trend di consumo dei singoli utenti, i video short-form (meglio noti come reel) stanno prendendo sempre più piede. Basti pensare che le stesse storie di Instagram vengono utilizzate quotidianamente da oltre 500 milioni di persone ogni singolo giorno. Ecco come scaricare un video da Instagram

Quante volte avete pensato di salvare un video facendo scrolling sull'app? Se la risposta è "infinite volte", bisogna tenere presente che Instagram non consente a nessuno di scaricare dei contenuti video in-app. Come utente dell'app targata Meta, è possibile solo salvare il video, l'immagine o il Reel utilizzando il cosiddetto "segnalibro" nella sezione “Salva post”, che consente di poterlo effettivamente visualizzare in seguito.

È anche possibile convertire rapidamente i video salvati senza comprometterne la qualità (e quindi la risoluzione) utilizzando degli strumenti esterni, come un pratico convertitore video online.

Non supportando il download diretto, è bene affidarsi ad un'app di terze parti (ad esempio Puber) che possa essere utilizzata sia da mobile che da desktop, senza bisogno di registrazione.

LEGGI ANCHE - Instagram: come eliminare un account?

Come scaricare rapidamente un video direttamente da Instagram

Come si può scaricare un video di Instagram nel proprio rullino fotografico e con la massima rapidità?

Per prima cosa, bisogna aprire Instagram e cercare il video che si vuole scaricare. Una volta individuato, basterà cliccare sull'icona a tre punti nell'angolo superiore destro del post e premere la dicitura "Copia link". Il passaggio successivo consiste nell'aprire il downloader di video Instagram di Publer sul browser del vostro cellulare. Incollando il link nella pagina e facendo clic sulla scritta "Download", il file verrà autonomamente elaborato. Successivamente, potrete scegliere se scaricare il video sul vostro dispositivo o condividerlo sui vostri account social. Infine, si può ricliccare sulla scritta "Download". L'ultimo step consiste nell'attendere che il file finisca di essere scaricato correttamente.

Questo metodo consente di salvare i video di Instagram nel rullino fotografico senza alcun tipo di filigrana.

LEGGI ANCHE - Instagram: come vedere le stories in anonimo?