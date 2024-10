Instagram: come ripostare una storia?

G razie alla sua nuova funzionalità di cross-posting, ripostare stories (e post) con Instagram è un vero piacere.

Ripostare storie, foto e video dei propri amici di Instagram oppure di altri account, è un ottimo modo per aumentare il loro coinvolgimento e far crescere i propri followers, senza dover necessariamente creare ogni volta nuovi contenuti.

Instagram ne è pienamente consapevole! Grazie alla sua nuova funzionalità di cross-posting, l'app di proprietà di Mark Zuckerberg ha fatto dell'attività di reposting uno dei suoi punti di forza, portando a una maggiore interazione tra utenti e ad una più ampia varietà di personalizzazioni attraverso la creazione delle stories.

Instagram: come fare reposting in pochi secondi

In primis, è bene controllare i propri messaggi diretti (DM). Quando un utente ne tagga un altro in una storia, quest ultimo riceverà sempre una notifica di messaggio diretto nella sua casella online.

Una volta aperto il messaggio diretto, è necessario andare nella sezione DM e aprire il messaggio che contiene la storia in cui l'utente è stato taggato.

Nel messaggio diretto, comparirà un'opzione chiamata "Aggiungi il post alla tua storia".

Cliccando su quella funzione, si accederà alla schermata di creazione della storia, dove è possibile modificarla prima di condividerla.

Detto ciò, largo alla personalizzazione dei propri contenuti. È possibile aggiungere adesivi, testo o effetti per arricchire la story in question, rendendola unica. È anche possibile taggare il creator originale del post per riconoscerne il merito.

Infine, selezionando la funzione "La tua storia" nella parte inferiore dello schermo, quest'ultima verrà ripubblicata sul proprio profilo.

Fate attenzione! È possibile ripubblicare la storia solo quando è ancora visibile sul profilo dell'utente originario, ovvero entro un arco di tempo di 24 ore.

Il reposting riguarda anche i post dell'app

Non solo le storie possono essere condivise sul proprio profilo. Quando ci si imbatte in un post interessante o accattivante da condividere con la propria community (grande o piccola che sia), cliccate semplicemente sull'aeroplanino posizionato alla destra del testo dei commenti. Apparirà un elenco con altre persone a cui potete inviarlo. In alternativa, fate clic su “Aggiungi il post alla tua storia”.

Avete due opzioni. Potete ripostarla come una storia dall'aspetto piuttsto minimal, oppure potete toccare l'immagine per ottenere un'anteprima del post con l'inizio della didascalia. Qualunque sia l'opzione scelta, la persona di cui si sta condividendo il contenuto verrà automaticamente taggata.