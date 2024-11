Instagram: sull’app stanno per arrivare i Super Like?

D opo YouTube e Tinder, toccherà ad Instagram godere della funzione "Super Like" per le sue storie

Avrete già sentito parlare dei Super Like, una funzione che YouTube utilizza per i commenti alle dirette streaming e che Tinder utilizza fin dai suoi albori per un potenziale incontro. Instagram sembrerebbe essere l'ennesima app pronta ad introdurre questa funzione per i suoi utenti.

Secondo una scoperta nel codice di back-end dell'ultimo aggiornamento della piattaforma, Instagram starebbe lavorando a un'opzione “Super Like” per le Storie.

Il ricercatore Alessandro Paluzzi ha recentemente postato uno screen sul suo profilo Threads, mostrando come potrebbe essere il Super Like di Instagram - almeno nella sua forma attuale - e come consentirebbe di esprimere il proprio entusiasmo per una Storia. È molto semplice: basterebbe tenere premuto il pulsante “Mi piace” sullo schermo, che mostrerebbe al creatore che il suo post è piaciuto particolarmente.

Si tratta quindi di un'altra funzione replicata che si fa strada nell'app, il che non è necessariamente una cosa negativa. Basti pensare al fatto che in passato Instagram aveva già assorbito la funzione "Storie" dalla nota app americana Snapchat. Sarà interessante capire se l'app cercherà di far pagare gli utenti per i loro "Super Like", come già fanno continuativamente proprio YouTube e Tinder con le loro rispettive features.

Dalle prime informazioni trapelate in merito a questa novità, gli utenti potranno utilizzare l'opzione "Super Like” solo una volta al giorno. Ciò potrebbe suggerire che non si tratterà di un'opzione a pagamento, ma una semplicissima aggiunta per esprimere il proprio interesse e senza un fine economico. Che piaccia o meno, questa aggiunta alle altre funzionalità di Instagram potrebbe stimolare un maggiore coinvolgimento degli utenti della piattaforma. Lo scopriremo nei prossimi mesi.