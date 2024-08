La rugbista Ilona Maher vittima di bodyshaming, risponde in maniera esemplare e zittisce tutti

L a campionessa americana di rugby Ilona Maher viene criticata per il suo peso. Lei non ci sta e dà una lezione a tutti gli haters.

Ilona Maher, 27 anni e campionessa di rugby americana, è stata oggetto di attacchi da parte degli haters in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. Al centro delle critiche anche in questa occasione c'è il corpo e nello specifico il peso, giudicato eccessivo da alcuni utenti. Ilona, che è solita pubblicare video su TikTok riguardo il rugby e la sua preparazione atletica, di solito ha sempre ricevuto molto sostegno ma non è mancato il "troll di turno" con commenti inopportuni e di cattivo gusto. Come in uno dei suoi video, un utente ha scritto:

"Scommetto che quella persona ha un BMI di 30."

Un commento che non è passato inosservato in quanto Ilona ha voluto rispondere personalmente in un video dicendo:

"Penso che tu stessi cercando di prendermi in giro, ma questo è un fatto. Ho un BMI di 30, beh, 29,3 per essere più precisi."

@ilonamaher As long as haters keep saying dumb stuff, I’m gonna keep clapping back ♬ original sound - Ilona Maher

La campionessa ha voluto chiarire che, con un'altezza di 1,70 m e un peso di 90 kg, quei numeri, pur indicando sovrappeso secondo i parametri standard del BMI, nel suo caso assumono un significato diverso. Essendo un'atleta, il suo peso muscolare è infatti elevato. Ha spiegato che è stata considerata "sovrappeso" per tutta la vita a causa della categoria di BMI in cui rientra, poiché un BMI da 25 a 29,9 è considerato "sovrappeso" e un BMI di 30 o superiore "obeso".

Nonostante questa etichetta l'abbia accompagnata per tutta la vita, non ha mai intaccato la sua autostima o la considerazione di sé stessa. È ben consapevole che il suo valore come atleta non dipende dal BMI. Ilona ha sottolineato che questo indice non tiene conto del peso muscolare, che nel suo caso ammonta a 170 libbre di "massa muscolare magra".

"Il BMI non ti dice davvero cosa so fare. Non ti dice cosa faccio in campo, quanto sono in forma."

E ha continuato:

"Sono solo un paio di numeri messi insieme. Non ti dice quanti muscoli ho o cose del genere. Quindi sì, ho un BMI di 30, e anche con questo BMI andrò alle Olimpiadi e voi no."

Con questa risposta, Ilona Maher ha dimostrato che peso e taglie sono dati indicativi e non generalizzabili. Soprattutto, ha sottolineato che non è giusto criticare il corpo di qualcun altro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un atleta o meno.