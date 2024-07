Hailey Bieber sulla salute mentale: “Tenere nascosta la gravidanza mi stressava”

H ailey Bieber rivela i retroscena dei 6 mesi in cui ha tenuto nascosta la gravidanza e come la sua salute mentale ne abbia risentito.

Hailey Bieber, sempre più vicina al parto, ha condiviso in un'intervista con W Magazine come ha affrontato la sua salute mentale durante la gravidanza, un tema che le sta particolarmente a cuore. All'inizio, Hailey ha vissuto la gravidanza in segreto, circondata dall'amore della famiglia e lontana dai paparazzi e dai media. Grazie all'assenza di una pancia evidente, riusciva a nascondere la gravidanza indossando giacche e pantaloni, evitando sospetti.

Da una parte, Hailey sentiva il bisogno di proteggere il bambino in arrivo, quasi come a voler tenere nascosto ancora per un po’ questo prezioso segreto.

"Amo così tanto questo essere umano. Come posso portare qualcun altro in questo? Sto cercando di immergermi in questi giorni in cui siamo Justin e io, solo noi due"

Dall'altra, mano a mano che la gravidanza avanzava, sentiva la necessità di condividere le sue emozioni. Annunciare pubblicamente la gravidanza è stato un momento di liberazione, ma anche una scelta che l'ha esposta di più agli occhi del pubblico.

"Probabilmente avrei potuto nasconderlo fino alla fine, ma non mi piaceva lo stress di non poter vivere la mia gravidanza esteriormente"

Al sesto mese, la decisione di rendere pubblica la notizia le ha dato una sensazione di sollievo e, inaspettatamente, maggiore forza. Hailey ha raccontato di come, dopo l'annuncio, si sia sentita più leggera e libera di vivere questo percorso verso la maternità, abbracciando tutte le emozioni e le sfide che comporta. Naturalmente, non sono mancate le critiche, ma Hailey ha affrontato tutto con sicurezza, imponendo i suoi limiti. Quando alcuni haters hanno criticato le sue "strane" voglie alimentari, lei ha risposto senza esitazione:

"Ho voglia di insalata di uova su un cetriolo con salsa piccante, e no, non potete criticarmi".

Hailey ha ricevuto anche commenti negativi sul suo abbigliamento premaman, considerato poco adatto per una futura mamma. Ma anche in quel caso, ha continuato a indossare ciò che preferiva, mostrando con orgoglio il pancione. Hailey crede fermamente che ogni donna debba sentirsi libera di esprimersi e di vivere la propria gravidanza nel modo che ritiene più autentico e confortevole, senza sentirsi giudicata o limitata dalle aspettative altrui.