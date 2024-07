Giulia De Lellis insultata per delle foto in costume: «Volgare e ignorante», ma i fans la difendono

L’influencer è stata nuovamente vittima degli haters per delle foto in costume pubblicate sul suo profilo Instagram: «Sempre peggio, l'esempio concreto di volgarità» commentano gli haters, ma i fan la difendono «È solo invidia».

Se esistesse una classifica delle influencer maggiormente vittime di insulti e cattiverie gratuite, probabilmente Giulia De Lellis si piazzerebbe ai primi posti. Ancora una volta, infatti, Giulia è finita nell’occhio del ciclone per delle foto in costume.

Se nella maggior parte dei casi le celebs che si mostrano in bikini sui social finiscono per essere vittime di body shaming per qualche kg in più o pancini sospetti, o al contrario per una magrezza ritenuta eccessiva, nel caso di Giulia De Lellis ci si attacca praticamente a qualsiasi cosa.

L’influencer, con indosso un bikini stampato con slip sgambato, è stata immortala su una barca e le pose, studiate per l’occasione per far risaltare la sensualità del costume, hanno finito per scatenare gli haters che non ci hanno pensano due volte a scagliarsi sulla De Lellis, giudicandola volgare.

Ma non finisce qui: tra i commenti c’è chi si è spinto oltre travalicando le immagini stesse e finendo per bullizzare la De Lellis definendola "ignorante, scontata, banale” oppure attaccandola sul piano personale e facendo riferimento alla storia con Carlo Beretta, finendo per fare confronti con l’attuale fidanzata Melissa Satta.

Ma i fan della De Lellis subito si sono attivati per difendere la loro icona e mettere a tacere i commenti velenosi degli haters etichettandoli come “pura invidia”.

Giulia De Lellis vittima di body shaming

Giulia De Lellis non è nuova alle critiche e sembra che la rete si accanisca particolarmente su di lei, qualsiasi cosa faccia. Una delle ultime occasioni era stata la scelta del suo outfit per il matrimonio di Cecilia Rodriguez in cui l’influencer aveva indossato un lungo abito rosa trasparente da cui si intravedevano piuttosto bene le culotte in tinta. Cavalcando lo stile del momento la De Lellis si era attirata una valanga di insulti ed era stata accusata di “cafonaggine” per aver indossato un abito "volgare e completamente inadatto all’eleganza della cerimonia" di Cecilia e Ignazio.

A febbraio a finire sotto la lente d’ingrandimento degli haters era stata invece la statura di Giulia che, apparsa raggiante alla sfilata di Alberta Ferretti alla Milano Fashion Week in total look nero con un pantalone importante, era stata attaccata perché “bassa”. In quell’occasione però la De Lellis aveva risposto a tono con un secco «Mi sento alta dentro. Sono anni che cerco di far capire ai miei haters che non mi tocca l’argomento ‘altezza’, ma… fallisco ogni volta» .

Giulia De Lellis e la salute mentale

Ma come fa Giulia De Lellis a sopportare queste ondate periodiche di odio gratuito nei suoi confronti? Come tutti gli esseri umani, sebbene si mostri forte e dalle spalle larghe, anche Giulia è un essere umano con le sue fragilità. Proprio un paio di anni fa l’influencer aveva rivelato sul box delle domande di Instagram di soffrire di ansia e attacchi di panico.

«Capita ancora, ho solo imparato a gestire anche quelli. Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente. Li attraverso e poi me ne libero sentendomi meglio poco dopo. Non ho più paura» aveva raccontato Giulia alla sua community, parlando così di salute mentale.

La De Lellis aveva anche raccontato di essere ricorsa alla terapia psicologica con risultati altalenanti per via della sua discontinuità: «Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto. Ho intrapreso un percorso di auto analisi sperando di ricominciare presto da un professionista» aveva spiegato. Lo scorso anno poi Giulia era tornata sull’argomento salute mentale raccontando di essere tornata in analisi: «Vado in analisi perché voglio vivere bene e voglio star bene. Ci sono stati dei traumi che non mi hanno sempre fatta stare bene, alcuni li conoscete, altri no. Quindi voglio stare più serena e vivere meglio», aveva concluso.