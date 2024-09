Gaia criticata per una foto su Instagram: “Sei una cantante?”

G aia Gozzi, in arte Gaia, posta una foto su Instagram e viene criticata dagli haters, che mettono in dubbio il suo talento a causa di un vestito scollato.

Gaia Gozzi, la giovane cantante italo-brasiliana, è finita al centro di una polemica social per una foto in cui indossava un vestito scollato. Un utente ha commentato: "Sei una cantante o una soubrette?", scatenando una serie di commenti sia positivi che negativi. Nonostante le critiche, Gaia continua a brillare grazie alla sua musica, come dimostra il successo della hit estiva del 2024, "Sesso e Samba". Ma il suo percorso artistico non è nato dal nulla. Prima di questa hit, Gaia aveva già conquistato il pubblico con brani come "Chega", che ha segnato l'estate 2020, e ha alle spalle anni di gavetta, tra cui la vittoria nel 2020 del talent show Amici di Maria De Filippi.

Prima di lanciare il tormentone dell’estate 2024, "Sesso e Samba", Gaia aveva già conquistato le classifiche con brani come "Chega", che ha dominato l’estate 2020. Tuttavia, il suo successo non è arrivato per caso: ha fatto tanta gavetta, partecipando ad "Amici di Maria De Filippi" e vincendo l’edizione del 2020. Gaia porta con sé un bagaglio musicale unico, ispirato a figure iconiche come Jorge Ben Jor, che riflettono le sue radici brasiliane, e Nina Simone, artista che ammirava per la forza della sua voce e l’impegno nella comunità Black, come raccontato in un’intervista a L’Officiel.

“Ho sempre amato la musica brasiliana anni '70, con artisti come Jorge Ben Jor. L’attitudine di Cássia Eller mi ha insegnato l’autenticità, mentre Nina Simone è stata un esempio di come reclamare uno spazio nella società,” ha detto Gaia. Tra i suoi idoli musicali spiccano anche Beyoncé, Rosalía, Little Simz e Ayra Starr, tutti artisti con cui sogna di collaborare un giorno.

Nonostante i suoi numerosi successi, alcuni utenti non hanno perso l'occasione di attaccarla con commenti di slutshaming, criticandola per l'abbigliamento scelto piuttosto che per il suo talento artistico. Tra i commenti negativi, c'è chi ha scritto: "Sei tutto ciò che non voglio che diventi mia figlia" o ancora "Ti preferivo quando cantavi in portoghese, avevi più carisma". Fortunatamente, questi episodi restano isolati, mentre sono tantissimi i fan che continuano a supportarla, celebrando il suo talento e la sua autenticità.

Purtroppo, non è la prima volta che Gaia si trova a fronteggiare gli haters e i cyberbulli. In passato, è stata persino vittima di minacce di morte. Un hater risentito della sua vittoria ad "Amici" aveva creato un bot apposta con profili fake per tartassarla di messaggi intimidatori: "Sappiamo dove abiti, preparati ad avere visite" o "Appena ti vedo in giro, ti smembro". Minacce orribili che per fortuna si sono placate. Al fianco di Gaia - anche se virtualmente - la sua community che negli anni le ha mostrato affetto e stima. Gaia dal canto suo risponde con la musica e il sorriso, rimanendo fedele a se stessa e alla sua passione.