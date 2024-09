Flirtare al supermercato? Meglio che sulle app di incontri: il trend TikTok diventato virale

A pp di dating per trovare l’anima gemella? Roba vecchia: oggi il nuovo trend dal sapore retrò vuole che per incontrare l’amore ci si debba semplicemente recare al supermercato a attenersi a poche semplici regole. Con buona pace di Tinder & co.

Se Gabriel Garcia Marquéz fosse esistito ai giorni nostri, avrebbe dovuto intitolare la sua celebre opera “L’amore ai tempi del Mercadona” anziché “ai tempi del colera” e la spiegazione è semplice: cari boomer, oggi si rimorchia più al supermercato che sulle app di incontri.

Ok, direte, ma non è una novità e avete ragione: il trend di recarsi al supermercato e sperare di incontrare l’amore della vita tra lo scaffale delle confetture e quello della pasta non è assolutamente una news dei giorni nostri, ma è un trend che è improvvisamente tornato di gran moda, complice proprio TikTok.

E si sa che se una cosa funziona sul noto social network prima o poi sbarcherà anche nella vita reale: dunque il trend del “rimorchiare” al supermercato è diventato estremamente attuale e anche ben regolamentato da un codice segreto che, coloro che vogliono tentare la buona sorte, devono assolutamente conoscere.

Ma in cosa consiste questo trend? Presto detto: chi cerca l’amore o anche soltanto l’avventura di una notte, in base ai propri desideri, può recarsi al supermercato dopo l’orario di lavoro, tendenzialmente tra le 19 e le 20, e seguire un codice segreto ben preciso: un ananas capovolto nel carrello per iniziare una frequentazione; una vasetto di marmellata o delle conserve se si vuole una relazione seria; un pacchetto di caramelle se si a caccia dell’avventura di una notte.

Il trend, rilanciato in Spagna grazie al profilo TikTok dell’attrice comica Vivy Li, ha preso subito il nome di “Ligar en Mercadona”, ovvero “Flirtare al Mercadona”, dal nome della nota catena di distribuzione spagnola, ma anche l’Italia ha il suo supermarket d’elezione per gli incontri romantici e sembra proprio essere l’Esselunga di Viale Papiniano a Milano, dove tra l’altro gira voce che il trend sia in voga già da un bel po’.

Ci sono persino dei reparti più adatti di altri in base all’età di chi sta cercando l’amore: pare che dai 19 ai 25 anni funzioni molto bene il reparto surgelati; tra i 25 e i 40 vada alla grande il reparto pescheria; mentre per gli over 40 gli scaffali del vino siano il non plus ultra.

Tutto fantastico, se non fosse che la questione delle ananas capovolte nel carrello come segnale di disponibilità amorosa stia diventando uno spreco, perché sembra che molti alla fine non acquistino davvero l’ananas e lo lascino in giro per il supermercato compromettendone la freschezza. Con il risultato di kg di ananas da buttare: un vero peccato!

Il simpatico trend tra l'altro ha già avuto qualche conseguenza negativa: secondo la BBC a Madrid sono stati più volte segnalati casi di adolescenti che girano per i supermercati spingendo il carrello senza comprare nulla e addirittura un uomo vestito da ananas gigante si è presentato in negozio per festeggiare il suo addio al celibato con gli amici, mentre a Bilbao la polizia è stata chiamata in una filiale di Mercadona a causa di disordini che si sono verificati nell’orario clou, tra le 19 e le 20, nel reparto alcolici.

Esselunga intanto ha pubblicato un simpatico video su Instagram dove si vede una mano che riempie un carrello con degli ananas e sopra il video campeggia la frase “POV: sono le 19 e speri che ci sia una ragazza single spagnola all’Esselunga”.

Non sono mancati i commenti divertiti degli utenti che seguono la pagina e neanche le attestazioni di stima di chi afferma che leggenda è realtà e che all’Esselunga si rimorchia da ben 20 anni.

Anche senza ananas.