Eva Mendes: lo smarrimento provato durante la maternità e il motivo dell’addio al cinema

L’attrice di origine cubana si racconta a cuore aperto in un’intervista, parlando del momento di smarrimento provato come mamma e la scelta di dedicarsi alla famiglia, abbandonando il set cinematografico.

Sono tanti i ruoli iconici interpretati dalla splendida Eva Mendes nel corso della sua lunga carriera cinematografica: come dimenticare l’affascinante collega di Sam Worthington nel film Last Night o la donna che ha fatto perdere la testa a Will Smith in Hitch - Lui sì che capisce le donne? Ma oltre al talento e alla bellezza, Eva Mendes ha anche una bellissima famiglia: in coppia almeno dal 2011 con il collega Ryan Gosling, iconico interprete di Ken nel film Barbie oltre che di celebri titoli come First Man e La La Land, l'attrice ha due figlie Esmeralda Amada di 10 anni e Amada Lee di 8 anni. E proprio il tema della maternità, e soprattutto la sensazione di smarrimento provata dall’attrice ad un certo punto della sua vita, sono stati protagonisti di una recente intervista di Eva Mendes rilasciata in occasione della sua ospitata al talk americano The Drew Barrymore Show per presentare il nuovo libro “Desi, Mami, and the Never-Ending Worries”.

Tutto ha inizio da una confessione della stessa Drew, anche lei mamma di due bimbe, che si è rivolta ad Eva dicendo: «Mi sono sentita un po’ persa quando ho avuto figli, nel senso che pensavo ‘non so davvero come fare’. Cosa è stato per te, posso chiederlo?».

E la risposta di Eva Mendes, sul tema della maternità, è stata: «In realtà all’inizio non mi sono sentita persa. Mi sentivo molto lucida, ma poi solo dopo qualche tempo mi sono sentita persa. In quel momento vai in confusione e pensi: ma non hanno più bisogno di me come una volta? Voglio dire, hanno solo 8 e 10 anni, ma mi piace parlare con le mie ragazze di qualsiasi cosa, quindi mi sento molto realizzata» ha rivelato Eva confessando di essere andata un po’ in crisi quando si è resa conto che le sue bambine stavano crescendo velocemente.

E non è tutto: l’attrice starebbe pensando di dire addio al cinema, almeno per il momento, e difatti è raro vederla in qualche occasione pubblica o a qualche presentazione. Dall’inizio della sua relazione con Ryan Gosling, infatti, e da quel red carpet del 2011 per il film Come un tuono, dove proprio sul set ha conosciuto Gosling, Eva ha sempre protetto accuratamente la propria privacy e quella della sua famiglia, spiegando così, in un post su instagram, la sua scelta: «Per quanto riguarda Ryan, pubblicherò solo flashback di cose che sono già 'là fuori' (come foto di film che abbiamo fatto o cose del genere). Il mio uomo e i miei figli sono privati. Questo è importante per me, quindi grazie per capirlo».

Eva, già assente dai riflettori da un po’, potrebbe dunque prolungare la sua scelta di dedicarsi esclusivamente alla famiglia: l’attrice, il cui ultimo ruolo risale al 2015 per il film autobiografico Lost River, diretto proprio dal marito al suo debutto come regista, ha deciso da tempo di lasciare il cinema per stare a casa con le figlie.

«Volevo stare a casa con le mie bambine e fortunatamente le mie altre iniziative imprenditoriali mi hanno permesso di farlo più di quanto farebbe la recitazione» ha dichiarato infatti Eva. Non solo, a quanto pare l'attrice sarebbe anche stanca dei ruoli da seduttrice che le vengono proposti e il suo sogno sarebbe quello di recitare al fianco di Ryan.

Ma Eva non è l’unica ad aver messo in primo piano la famiglia, lasciando da parte – per il momento – la sua carriera: anche Ryan Gosling ha fatto delle scelte importanti, decidendo di accettare solo ruoli che non lo allontanino troppo da Eva e dalle bambine e così, per recitare in The Gray Man, la produzione ha provveduto a spostare i Gosling vicino ad ogni set, tra Los Angeles, Parigi e Praga. «Sono prima di tutto un papà, e parte del motivo per cui ho preso parte a questo film è stata l'opportunità di andare in questi posti interessanti ed essere lì con Eva e le mie figlie» si è giustificato Ryan. E come dargli torto?