Emma Roberts sul nepotismo: “Solo le donne vengono accusate di essere Nepo Baby”

L 'attrice Emma Roberts in un podcast si sfoga "Non è facile essere una nepo-baby"

Emma Roberts, nipote della celebre Julia Roberts e figlia dell'attore Eric Roberts, ha parlato di sessismo e nepotismo nel mondo dello spettacolo durante il podcast "Table for Two". Con una carriera iniziata già nel 2001, Emma ha partecipato a cortometraggi, film, serie TV e doppiaggi, passando anche alla produzione. Tuttavia, si sente frustrata da chi etichetta i "nepo baby" solo come raccomandati.

Nel podcast, Emma spiega che non è sempre facile per i figli d'arte essere presi sul serio ai casting. Ha raccontato di aver affrontato molti rifiuti, come aveva già detto in un'intervista del 2011 a PopEater:

"Quando la gente pensa a un nepo baby pensa alla strada spianata, invece noi affrontiamo il rifiuto e le conseguenze psicologiche che ne derivano."

Ha aggiunto:

"Molti pensano che una volta ottenuta una parte in un film, poi sia tutto in discesa. Non è così!"

Emma ha anche evidenziato le difficoltà legate a eventuali esperienze negative tra membri della produzione e qualche componente della famiglia, che potrebbero portare a essere scartati a priori. Nonostante le sfide, ha sempre avuto le idee chiare su fama e successo:

"La fama a un certo livello è piuttosto spaventosa, anche nella mia tarda adolescenza non avrei mai voluto che la mia fama superasse il mio lavoro. Perché non c'è niente di più spaventoso per me che essere così famoso da non essere mai lasciato solo, ma allo stesso tempo non ottenere la parte perchè intrappolati nella fama di un ruolo interpretato precedentemente. Questo accadeva a molte persone quando ero adolescente e avevo vent’anni. Non avrei mai voluto che ciò accadesse a me.”

Emma Roberts nel podcast faceva notare come il nepotismo venga spesso associato più alle ragazze che ai ragazzi. George Clooney, per esempio, non ha mai affrontato problemi di nepotismo nonostante fosse il nipote dell'icona di Hollywood, Rosemary Clooney. Segno che l'etichetta di nepo baby possa essere ricondotta una forma più velata di sessismo, finalizzato a screditare semplicemente le donne.