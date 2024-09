Emily, la tiktoker che racconta un date da dimenticare: “Mi ha chiesto indietro i soldi del caffè”

E mily racconta su TikTok la sua esperienza di un date in cui le vengono chiesti indietro i soldi del caffè. Giusto o sbagliato? L'opinione del web si divide

Esiste una linea sottile tra un appuntamento perfetto e uno da dimenticare, e la storia di Emily di 29 di Sidney, ne è l'esempio perfetto. La ragazza è diventata virale su TikTok dopo aver condiviso la sua esperienza con un appuntamento finito male, inclusi gli screenshot dei messaggi scambiati con l'uomo in questione. Emily, rendendosi conto di non voler continuare la frequentazione, ha deciso di essere onesta e trasparente invece di ghostare - come ormai è sempre più frequente fare -. Così, ha inviato un messaggio cortese per chiudere la situazione in modo maturo:

"Hey! Grazie per aver organizzato il picnic, peccato che il tempo non ci abbia aiutati! Mi ha fatto piacere conoscerti, ma non ho sentito nessuna ‘scintilla’. Comunque, ci vediamo in giro! Spero tu possa goderti il resto del fine settimana 😊."

Il ragazzo ha risposto in modo apparentemente rispettoso ma leggermente stizzito dal rifiuto, secondo quanto alcuni commenti suggeriscono sotto al video:

"Sono d'accordo, siamo troppo diversi. Ti auguro il meglio. Il tuo caffè è costato 6 dollari." E invece di una emoji di "pace" o circostanza, ha allegato i dettagli per il pagamento, come a dire: "Se non ci frequentiamo più, siamo estranei."

Emily, sbalordita dalla risposta e notevolmente infastidita, ha risposto: "Non ho mai sentito di gente che invita una persona a uscire e poi chiede indietro i soldi. In bocca al lupo a trovare qualcuno."

La situazione è degenerata quando il ragazzo ha ribattuto: "Non avevo intenzione di insistere, ma apprezzerei se coprissi la tua parte. Trattenere una cifra così bassa non ti fa fare una bella figura." Il piccolo conto del caffè ha acceso una discussione che ha irritato entrambi. La vicenda ha rapidamente attirato l'attenzione su TikTok, suscitando un acceso dibattito. Molti utenti hanno criticato l'uomo, ritenendolo poco galante nel chiedere il rimborso di un caffè per un totale di 6 dollari, mentre altri hanno trovato eccessiva la reazione di Emily.

La storia è diventata così virale che però TikTok ha deciso di rimuovere il video per evitare ulteriori polemiche, ma il dibattito sul comportamento "corretto" in situazioni simili continua a dividere l'opinione del web.