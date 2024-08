Elisabetta Canalis, il video con la figlia Skyler scatena gli haters: «Non sa l’italiano!»

L’ex velina è protagonista di un divertente video social in cui insegna alla figlioletta Skyler, bilingue, a leggere in Italiano: il risultato è tenero ed esilarante, ma i commenti degli haters non si fanno attendere.

Una coppia bellissima e decisamente molto divertente: stiamo parlando di Elisabetta Canalis e della sua splendida bimba Skyler. Le due si sono cimentate proprio qualche giorno fa in un esilarante video, pubblicato sul profilo instagram dell’ex velina, dove Elisabetta si diletta a interpretare il ruolo di maestra d’eccezione con sua figlia.

Nel video, diventato rapidamente virale in rete, si vede la Canalis e la figlioletta intente a leggere delle parole in italiano: l’obiettivo, secondo quanto spiegato dalla stessa ex velina, è quello di insegnare a Skyler a leggere in italiano e dunque migliorare la sua conoscenza della lingua d’origine della mamma.

La cosa non è affatto strana se si pensa che la piccola, che oggi ha quasi 9 anni, è nata e vissuta a Los Angeles da sempre, anche se Elisabetta la porta spesso in Italia, e dunque la sua lingua madre è l’americano. Elisabetta però ci tiene che sua figlia parli bene anche l’italiano, una lingua che da sempre appartiene alla famiglia materna.

Ecco dunque nel video le due intente a ripetere una serie di parole, con Skyler che le legge e tenta di ripeterle nel modo corretto, facendo parecchi errori di pronuncia, ed Elisabetta pronta a correggerla con dolcezza, ripetendo la parola nel modo giusto.

Il video è decisamente tenero e anche molto divertente e le stesse protagoniste sembrano spassersela un sacco, ma ecco che dopo poche ore dalla messa in rete, il popolo del web ha iniziato a dire la sua.

Inutile dire che gli haters non si sono lasciati sfuggire questa ghiotta occasione per attaccare il vip di turno e così, questa volta, nel mirino delle loro critiche pungenti e delle loro offese gratuite è finita proprio la piccola Skyler insieme a sua mamma.

In particolare molti utenti si sono stupiti del fatto che la bambina non sappia correttamente l’italiano, altri hanno storto il naso sapendo che la lingua madre della piccola è l’americano e non l’italiano, altri ancora hanno attaccato la Canalis, rea di non aver insegnato prima la lingua a sua figlia.

Insomma, per la serie “ogni scusa è buona per criticare”, il video è stato inondato da una serie di commenti e, tra molti apprezzamenti di chi riconosce eccezionale che una bambina di 9 anni sia già bilingue, non mancano le frecciate velenose di chi vuole solo distruggere un bel momento mamma-figlia criticanole senza alcun motivo.

Il papà di Skyler, il chirurgo Brian Perri con cui l’ex velina è stata sposata fino al 2023, è americano e dunque è normale che la famiglia abbia vissuto e continui a vivere in America: Elisabetta infatti ha deciso di rimanere a Los Angeles anche dopo il divorzio, ma ci tiene che la figlia conosca anche la sua cultura di origine.

Nel video dunque il nuovo compagno di Elisabetta mostra delle parole italiane a Skyler, di difficoltà crescente, fino ad arrivare all’impossibile supercalifragilistichespiralidoso, che la piccola tenta comunque di ripetere pur protestando con un sonoro «È troppo difficile!», per insegnarle proprio a leggere in italiano. La bambina infatti parla italiano, ma non sa ancora leggerlo alla perfezione perché si sa, con ogni nuova lingua leggere e parlare sono due cose differenti.

La lezione improvvisata però è davvero molto tenera e divertente, tanto che molti vip si sono subito schierati dalla parte di Skyler tra cui anche Tiziano Ferro che ha commentato il video dicendo: “Sky, Bella di zio, fagli vedere come si fa!!!!” in segno di incoraggiamento.