E lettra is back. La Lamborghini è tornata con una nuova super hit estiva e dichiara di fregarsene dell’etichetta di Twerking Queen e delle critiche che le vengono mosse per i look con cui sale sul palco: «Io non mi scandalizzo di nulla!»

Ironica e sempre sul pezzo, Elettra Lamborghini è ormai un volto noto della tv, dove ha condotto diverse edizioni del programma comico Only Fan ed è stata protagonista di diversi reality tra cui The Voice of Italy, oltre che del panorama musicale, con diversi dischi di platino all’attivo. Super esposta e super amata, ma non per questo esente dalle critiche che le vengono mosse soprattutto da chi non apprezza la sua musica o il suo modo di apparire sul palco e sui social, Elettra è ormai per tutti la Twerking Queen, etichetta che eredita dal nome del suo album d’esordio del 2019 con cui ha travolto il mondo della musica pop e latina.

Genuina e con una simpatia dirompente, Elettra è anche il simbolo della donna libera che lotta contro le critiche e i pregiudizi a testa alta: in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera infatti, la cantante ha dichiarato di fregarsene delle critiche le vengono mosse riguardo al twerk e al modo in cui sale sul palco, con i suoi look che non passano di certo inosservati.

«Le critiche? Me ne sono sempre fregata: il twerk è un ballo, è come se si criticasse una spaccata. Io non mi scandalizzo di niente e per me nulla è imbarazzante, ma poi: una come dovrebbe salire su un palco?» ha dichiarato la cantante mettendo a tacere ogni tipo di pregiudizio sul suo talento legato a ciò che porta on stage e al suo modo di vestirsi o ballare.

Da poco è uscita la sua nuova canzone “Dire, Fare, Baciare” in feat. con Shade, che Elettra ha annunciato anche con un post sul suo profilo Instagram, e che si candida già ad essere il nuovo tormentone dell’estate, altra parola di cui spesso gli artisti hanno timore perché tende ad etichettarli in maniera negativa, ma non Elettra che ha candidamente dichiarato «Un tormentone è una hit, quindi certo che fa piacere chiamarla così», smontando subito un altro luogo comune.

D’altronde Elettra ama il mondo del twerking e del reggaeton e in questo è sempre rimasta fedele a se stessa, ben consapevole che il pubblico ama la coerenza artistica perché sa cosa aspettarsi da lei. La nuova hit di Elettra infatti richiama il mondo latino e messicano in particolare, allontanandosi dal sound dance che va per la maggiore al momento «Ho pensato molto se cambiare, ma alla fine il mio genere è il reggaeton, è quello che mi piace: fare musica per divertirsi. Quindi ok evolversi, ma io amo questa cosa qua» ha dichiarato con la consueta schiettezza.

La sincerità è senza dubbio uno dei suoi marchi di fabbrica e lo è anche quando si tratta di passare dalla musica ad argomenti più delicati, come quello dei figli. Nel salotto di Verissimo la cantante aveva infatti dichiarato poche settimane fa di non sentirsela di diventare madre, pur non avendo problemi di fertilità come invece era accaduto ad Anne Hathaway. «Io posso avere figli, non ho problemi di salute. E mi piacerebbe diventare mamma, ma non escludo un percorso di adozione», aveva dichiarato per poi proseguire dicendo «Ho trovato molte porte chiuse, non molta gente è disposta a parlarne. È un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno io lo faccia oppure no».

Elettra aveva anche specificato la motivazione per la quale non se la sente di mettere al mondo un figlio «Ho molto paura di mettere al mondo un bambino mio e preferirei salvarne uno. Soprattutto in un mondo come questo pieno di guerre e che mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di far nascere un figlio. Adottare un bambino invece mi dà l'idea di salvarlo».