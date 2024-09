Cristian Totti vittima di bodyshaming al suo esordio in serie D: “Capitan Salsiccia, sei obeso”

C ristian Totti preso di mira dagli haters che lo deridono per la sua forma fisica durante il suo debutto in serie D.

Essere un figlio d'arte non è mai semplice, e Cristian Totti ne sa qualcosa. Il giovane calciatore, figlio del celebre ex capitano della Roma, Francesco Totti, è finito al centro di pesanti critiche, non solo per il suo cognome prestigioso ma anche per la sua forma fisica durante il match di Coppa Italia del 25 agosto scorso, tra Olbia e Ilvamaddalena.

Cristian è entrato in campo solo nel secondo tempo, un momento atteso con impazienza dagli spettatori, curiosi di vedere le abilità del giovane Totti. Tuttavia, il video del suo debutto, condiviso da Romanewseu e successivamente da Sportitalia, non ha ricevuto l'accoglienza sperata. Le critiche nei confronti di Cristian si sono concentrate sulla sua forma fisica, ritenuta lontana dagli standard abituali. I commenti al video, inizialmente ironici, sono rapidamente degenerati in bodyshaming, con frasi come:

"Il padre fenomeno col cucchiaio, lui pure."

"Capitano ti voglio bene, ma meglio aprirgli un bar che farlo giocare."

"Capitan Salsiccia."

"Ha preso il cognome del padre e i piedi della madre."

"Sei obeso, non puoi giocare in quelle condizioni."

Sebbene il match si sia concluso con un pareggio, pochi si sono schierati in difesa del giovane, accusato non solo di essere in sovrappeso ma anche di beneficiare di favoritismi legati al suo nome. Al momento, né Cristian né Francesco Totti hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Cristian, inoltre, sembra mantenere un basso profilo sui social media, con poche foto ma numerosi commenti negativi da parte degli haters. Commenti che purtroppo continuano a focalizzarsi sul suo aspetto fisico, mettendolo a confronto con il padre. Un copione ormai familiare, quello dei paragoni con un genitore celebre.