Come sei quando ti innamori? Scoprilo con un test!

R omantica o crocerossina? Scopri come sei in amore per capire come finirà la tua relazione!

L’amore, sì sa, ci cambia e quando siamo innamorati tutto il nostro universo si modifica, portando dei mutamenti anche nella personalità. C’è chi in coppia diventa super romantico e dolcissimi, chi invece tende a risolvere tutti i problemi del partner, attivando la “modalità crocerossina”.

Il modo in cui ci trasformiamo quando ci innamoriamo in qualche modo influenza anche come sarà la nostra storia d’amore. E tu come sei quando ti innamori? Scoprilo subito attraverso un semplice test!

Personalities Sognatrice

Tuttofare

Fatalista

