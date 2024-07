Chloe Bailey criticata per il suo corpo: “Tutte abbiamo sedere e seno, non ci vedo niente di strano”

L a nuova reginetta dell'R&B si racconta in una lunga intervista e svela che il miglior consiglio ricevuto è stato quello di Beyoncé: se credi in quello che stai facendo, non devi spiegarti.

Conosciuta per il duo musicale creato in coppia con la sorella, ovvero Chloe x Halle, Chloe Bailey è una delle nuove leve della musica R&B, nonché attrice di talento. Sua sorella Halle è nota per aver dato vita ad una versione 2.0 della Sirenetta, mentre Chloe si è sempre distinta per il sound irresistibile che l’ha portata anche a vincere gli Mtv Music Awards nel 2022 proprio come miglior artista R&B. E d’altronde Chloe è stata notata per la prima volta dalla Parkwood Enterteinment di Beyoncé, dunque il talento è indiscutibile.

Ma non è solo la bravura come cantante e attrice ad aver acceso i riflettori su Chloe, bensì anche la sua fisicità che l’ha spesso resa il bersaglio perfetto degli haters sui social. Fin dagli esordi infatti, una delle cose che più è stata contestata a Chloe sono stati proprio i look scelti per le sue esibizioni e i video musicali, con abiti fascianti che ne mettevano in risalto le curve. Solo pochi giorni fa le stesse critiche erano arrivate anche ad una delle più talentuose artiste italiane, Emma Marrone.

Ora però Chloe, stanca dei continui giudizi della rete, desidera scrollarsi di dosso l’etichetta di “sorella di” e soprattutto mettere a tacere il continuo buzz intorno al suo corpo. In una lunga intervista rilasciata al magazine Nylon, la cantante ha infatti dichiarato: «È divertente sapere, come donna, di avere quel tipo di potere per cui il mio corpo dà origine a molte conversazioni». Ma in effetti lei stessa non capisce cosa ci sia di strano nella sua fisicità e perché dia vita a così tanto interesse e commenti al limite del body shaming.

Al lavoro sul suo secondo album, Trouble in Paradise, Chloe ama celebrare la vita e i successi delle altre donne, compresa sua sorella, ma soprattutto sta cercando di trovare un suo equilibrio emotivo tra ciò che è sul palco e ciò che è nella vita di tutti i giorni, imparando anche a lasciarsi scivolare addosso critiche e commenti continui.

Soprattutto sui social la cantante si sta ormai abituando a scrollarsi di dosso le critiche su tutto, dai vestiti che indossa alla musica che fa: «Penso che alla gente piaccia trovare cose su cui puntare il dito perché non do a nessuno niente su cui farlo. Sono una persona piuttosto tranquilla. Mi occupo solo dei miei affari e faccio il mio lavoro. Quindi la gente deve prendersela con qualcosa» ha infatti dichiarato.

Qualche mese fa Chloe aveva anche avuto un momento di stallo in cui aveva bisogno di fare un po’ reset mentale e ritrovare la gioia nello svolgere il suo lavoro di musicista, cercando di lasciare per un attimo da parte tutto ciò che invece è calcolato e analitico e che a lungo andare può spegnere l’entusiasmo del fare semplicemente musica, ciò che ama di più.

È in quell’occasione che la cantante si è ricordata di un saggio consiglio datole proprio da Beyoncé, ovvero «Se credi in quello che stai facendo, non devi spiegarti», e questo vale naturalmente anche per il modo in cui Chloe vive e mostra il proprio corpo. D’altronde la vita caraibica che fa a Santa Lucia l’ha portata ad una maggiore self confidence e ad avere un rapporto più libero con il proprio corpo, come lei stessa ha raccontato nell’intervista.

«Non so perché festeggiare se stessi sia così tabù. Abbiamo tutti un sedere. Tutti abbiamo parti intime, seno. Non capisco il trambusto» ha dichiarato candidamente Chloe. E ha poi proseguito: «La sensualità non deriva dalle parti del corpo. Viene dall'interno. Sto perdendo peso a causa di tutti questi balli, quindi parte del mio sedere se ne sta andando. Ma ho pensato: "Aspetta un secondo, è ancora sexy quando mi giro allo specchio". Anche se il mio sedere è più piccolo, non è quello il problema, riguarda la fiducia interiore. Quando avrai quel coraggio, tutto sarà sexy» ha concluso, lanciando così un messaggio di grande body positivity a tutte le donne.