L 'influencer Chiara Nasti contro gli haters che fingono di dare consigli e invece sentenziano e insultano velatamente.

Gli haters non risparmiano nessuno e trovano sempre qualcosa da criticare. Stavolta è toccato a Chiara Nasti, mamma, influencer e moglie del calciatore italiano Mattia Zaccagni. Scorrendo tra i suoi post si può notare tra i commenti la perenne presenza degli haters che non le "perdonano" nulla: dal fisico, all'abbigliamento, alle pose, ai tatuaggi, fino alla sua vita privata e al rapporto con il marito. Ogni scusa è buona per riversare odio. Un fenomeno che vediamo sempre più spesso e al quale molti influencer o personaggi dello spettacolo sono più esposti a dover affrontare. Nel caso di Chiara, in uno dei suoi ultimi post un utente ha commentato facendo allusioni all'interesse economico:

"Sei così innamorata di tuo marito che la foto profilo con lui è durata solo qualche giorno. La metti giusto per farlo contento e poi preferisci essere tu in prima linea. È evidente che hai altro per la testa 💰"

E qualcuno risponde "Perché ora l'amore si misura in base alla foto profilo?"

Risposta a cui fa eco anche quello della stessa influencer che interviene per ribattere e ringraziare sarcasticamente per il commento intelligente. Come questi commenti però se ne trovano tanti altri:

"Non capisco come una ragazza bella come te possa rovinarsi con filler, tatuaggi e outfit sbagliati. Sei bella di natura, hai soldi… Perché sembrare innaturale? Non è invidia, ma un consiglio da una madre."

Chiara Nasti interviene nuovamente ma non per difendersi, bensì per stanare l'hater:

"Come fate a chiamarli consigli? Questo è giudicare. Anche se fossi mia nonna, sei maleducata. Adulta e maleducata. Con la scusa del ‘consigliare’ (che nessuno ha chiesto) siete fuori luogo."

Sempre più spesso si leggono attacchi verbali violenti e aggressivi dei "leoni da tastiera", ma anche gli haters che mascherano gli insulti da consigli non sono da meno. Viene da chiedersi dove sia la linea tra consiglio e insulto. Forse è una questione di educazione e buon senso. Pensate alla regola dei 15 secondi: se quello che stiamo per dire può essere "cambiato" in 15 secondi, come far notare gentilmente a un'amica che ha qualcosa sui denti, allora può essere un consiglio. Altrimenti, potrebbe essere percepito come un insulto. Dire a una persona che ha un qualche difetto fisico, che il vestito che indossa non le sta bene, non è da ritenersi un consiglio in quanto è una situazione che non si può cambiare in 15 secondi. Esternare questo pensiero porterebbe solo a far rimanere male la persona che ricevere quest'osservazione, quindi meglio evitare.

Dovremmo adottare tutti questa regola, potrebbe essere una buona base di partenza per diffondere amore, comprensione, accettazione invece di odio.