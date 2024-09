Chandler Plante diventa famosa su TikTok per la sua self confidence e la protesi oculare

C handler Plante, TikToker famosa per la sua solarità, sensibilizza sull'uso delle protesi oculari dopo aver perso la vista per un ictus ischemico.

Chandler Plante è diventata una vera ispirazione grazie alla sua solarità e alla capacità di trasmettere self-confidence, condividendo la sua esperienza con il mondo. La sua storia inizia nel 2020, durante la pandemia di Covid-19, quando ha iniziato a manifestare sintomi come emicranie forti e intorpidimento agli arti. Inizialmente le fu diagnosticata un'ansia, ma in realtà stava subendo un ictus ischemico.

"Ho iniziato ad avere questi strani sintomi. Forti emicranie che sembravano non finire mai e intorpidimento a mani e avambracci. Non sapevo se preoccuparmi."

Durante quel periodo difficile, con gli ospedali pieni di pazienti Covid, la diagnosi tardiva peggiorò le cose. Successivamente, le fu trovata una massa dietro il bulbo oculare e, lentamente, Chandler perse la vista dall’occhio destro, cambiando radicalmente la sua vita.

"Ho dovuto affrontare il trauma di svegliarmi senza vista e vedere i miei genitori reagire alla mia disabilità visiva, osservando il lento peggioramento del mio occhio."

Chandler in un'intervista a People - web magazine per cui collaborava - racconta di come tutto sia cambiato:

"Ho dovuto riconsiderare completamente la mia vita. Sono tornata a casa, ho messo in pausa la mia carriera di giornalista perché ero così esausta che non riuscivo nemmeno a controllare una e-mail. Provavo dolore costante e molti dei miei coetanei non capivano come mi sentissi. Ho perso la mia indipendenza, ma ho dovuto semplicemente reimparare a guidare."

Nonostante il trauma, Chandler ha trovato conforto condividendo il suo percorso su TikTok, ricevendo supporto e testimonianze da persone in situazioni simili. Questo le ha dato forza, facendola sentire meno sola e offrendole l'opportunità di aiutare altri. Il suo atteggiamento positivo e la sua solarità sono un raggio di sole per molti:

"Cerco di mantenere un atteggiamento positivo e portare luce nella mia vita. A volte le persone non capiscono quando faccio battute, ma devo convivere con questa situazione ogni giorno, quindi non posso portare il peso di tutto sempre."

In uno dei suoi ultimi video, Chandler mostra la sua protesi oculare personalizzata, spiegando che valorizzare il suo aspetto è un modo per rendere la sua condizione “meno buia". Nonostante i troll e gli haters, lei va avanti con forza e determinazione:

"Ci sono sempre troll su internet, ma li ignoro. Alimentano la mia voglia di fare meglio e brillare di più. Alcuni mi dicono 'Non dovresti essere così felice.' Eppure lo sono. E questo mi rende felice ogni giorno."