Chadia Rodriguez, fan maleducato le chiede di spogliarsi: lei furiosa risponde a tono

C hadia Rodriguez sbotta furiosa contro un fan maleducato che le chiede di spogliarsi a fine live. La sua reazione fa il giro del web.

Chadia Rodriguez furibonda per quanto accaduto al concerto in Sardegna. E fa bene! Lo spiacevole evento è accaduto alla fine del live al Holi Dance Festival di cui era ospite. Dalla folla di fan, uno particolarmente maleducato ha urlato contro Chadia di spogliarsi e levarsi la camicia. La reazione della rapper non è stata per niente pacata, e di fronte a tale mancanza di rispetto ha reagito rispondendo a tono al commento inappropriato e di cattivo gusto.

“Amore se mi togliessi la camicia poi sarebbe un problema per te - lo ha messo in guardia - Porta rispetto, perché sei adulto e sei circondato da ragazzini. Poi imparano dal tuo esempio di m..., ricordatelo. Credono che sia normale. Levati la camicia cosa che vengo a darti due sberle, ma come ti permetti? Ma vedi di imparare a stare al mondo, vai va”

L’episodio con il fan si è concluso in quel momento senza grosse polemiche ma sul web invece si è scatenato l’inferno di commenti contro Chadia. Secondo alcuni utenti, lei stessa sarebbe colpevole di alimentare un comportamento errato nei suoi confronti, mettendo in bella vista il suo corpo con fare provocatorio.

Tra i commenti:

“Ho visto ora il video del ragazzo che ti chiede di togliere la camicia, te che posti foto nuda tagliate che esempio vorresti dare, perdonami”

e ancora:

“Ti chiedono di levarti la camicia ai concerti e gli fai la morale ma Instagram invece va benissimo per tro********”

Chadia però non si espone più. Quello che doveva dire al diretto interessato l’ha detto e gli haters che si sono scatenati successivamente non la preoccupano. Nel 2020 in un'intervista per KMagazine riguardo agli haters infatti aveva detto:

“L’hater nasce un po’ sia per invidia sia per il fatto che magari insultare qualcuno, nel loro caso, finisce ad appagarli di più invece che spronarsi a fare la medesima cosa, ed impegnarsi per diventare qualcuno: e con qualcuno intendo un te stesso realizzato, in cui puoi credere nel senso più vero.”

Portando anche l'esempio di un collega rapper come Gue Pequeno, per dimostrare quanto a volte gli schermi siano un po' uno scudo ma che nel profondo, aldilà dell'odio ci possa essere qualche altro significato.

"Bisogna ricordare quando Guè Pequeno ha voluto incontrare il suo hater n.1, che poi si è rivelato essere anche il suo più grande fan, che andava a tutti i suoi concerti e agli eventi che lo riguardavano."