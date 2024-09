Cardi B si allena dopo il parto e viene criticata: “Lo faccio per la mia salute mentale”

C ardi B a distanza di una settimana dal parto condivide una foto in cui si allena. Gli haters la criticano duramente ma lei risponde a tono.

Cardi B ha appena dato alla luce il suo terzo figlio con il rapper Offset, da cui si sta separando, ma nonostante questo si sente più energica che mai. La stessa Cardi ammette che rispetto alle sue prime due gravidanze, stavolta il recupero è stato molto più veloce. Dopo una settimana di riposo a letto, la cantante è già tornata attiva, condividendo sui social la sua routine di allenamento notturno con un post intitolato “late night workout”, in cui scrive:

"Niente sollevamento pesi, niente pesi, solo stair master fino alla prossima settimana."

Le critiche non sono mancate: in tanti l'hanno accusata di dare un cattivo esempio per il post-parto, soprattutto per le giovani neo mamme. Ma Cardi B non ci sta e ha risposto a tono:

"Non sollevo pesi, niente stiramenti muscolari, squat, niente di tutto ciò... solo cardio. A volte, per evitare la depressione post-partum, devi tenere la mente occupata, e allenarmi mi sta facendo bene. Mi fa sentire viva."

Di fronte alle continue critiche Cardi B ha ribattuto ricordando che fino a poco tempo fa la gente la insultava per aver preso quasi 7 kg al quinto mese di gravidanza. Critiche che le avevano creato molto stress in un momento così delicato. In molti le hanno suggerito di non prendersela troppo per le critiche, ma la rapper ha risposto senza mezzi termini:

"Adesso fingete tutti di essere preoccupati e parlate di non mettere sotto pressione il mio corpo? Prima avete detto che ero incinta per evitare di lavorare, e ora che vedete che mi sto attivando per tornare presto a lavorare mi criticate per qualcos'altro? Ovvio che la prendo sul personale. Io comunque faccio tutto questo per me, voi tanto troverete sempre qualcosa da dire sul mio conto."

L'intenzione di Cardi B è semplicemente quella di canalizzare l'energia che sente di avere e non la frenesia di tornare in forma dopo il parto. Lo fa con molta cura e consapevolezza e conclude dicendo:

"Non sono mai stata ossessionata dal tornare in forma dopo il parto. Non so cosa ci sia di diverso stavolta, ma ho questa esplosione di energia che mi fa venire voglia di fare tutto... È come se volessi fare tutto in un solo giorno."