A urora Ramazzotti con il suo video lancia un messaggio forte non solo rivolto i neo genitori ma anche a chi sta attorno a loro

Diventare genitori ti cambia la vita in modi che nessuno ti spiega davvero, finché non lo vivi sulla tua pelle. Aurora Ramazzotti, in un video su TikTok, racconta le cose che ha scoperto sulla genitorialità solo dopo essere diventata mamma. Tra questi, dedica ampio spazio ai cambiamenti nei rapporti sociali durante il “parenting”.

Aurora elenca sette punti che descrivono la sua esperienza sincera genuina da neo mamma. Essere genitori è una fase meravigliosa della vita, ma richiede rinunce, sacrifici e cambiamenti. Inevitabilmente, la vita che conoscevamo prima subirà dei riadattamenti, soprattutto in termini di tempo, energie e priorità. Il tempo dedicato agli amici non sarà più lo stesso. Aurora nel video dice:

“Non costringerò nessuno a frequentare me e mio figlio se non ne ha voglia. Passo il 90% del mio tempo con lui quindi questo potrebbe significare che non ci vedremo più. Ma non sprecherò più la mia energia elemosinando il tempo di persone che non comprendono la difficoltà nel trovare un nuovo equilibrio in questa fase.”

Una domanda tra i commenti è stata:

“Quindi avere un figlio significa smettere di essere una buona amica? Si parla solo di amicizie che devono adattarsi all’essere mamma, ma dall’altro lato c’è un’amica che è sempre stata accanto a te.”

La domanda è legittima: il parenting può convivere con la vita sociale? Potrebbe sembrare egoista, ma la risposta varia da persona a persona e può essere: sì, se da entrambe le parti c’è comprensione. Aurora infatti alla domanda della ragazza risponde così:

“Significa ritrovare gradualmente un equilibrio e avere attorno persone che comprendano la difficoltà. Tu non giudichi loro, loro non giudicano te.”

Aggiunge:

“Mi sono sentita estremamente sola all’inizio, perché avere un figlio a volte può essere molto alienante, finché non ho scoperto la magia di avere amiche mamme.”

Aurora con questo video lancia un messaggio che mostra come i cambiamenti che arrivano con la genitorialità portano a una nuova consapevolezza. Ci si rende conto di cosa sia davvero sano e importante nella vita, portando a una selezione naturale delle relazioni. La parola chiave è comprensione, quella che dovrebbe esserci in ogni relazione tra persone che si vogliono bene.