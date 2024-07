Britney Spears contro il body shaming dei paparazzi e i problemi di salute mentale: lo sfogo social

L a reginetta del pop torna ad attaccare i paparazzi, ancora una volta responsabili di diffondere immagini di lei non veritiere e in un post dichiara: «Mi sento una delle persone maggiormente vittima di bullismo al mondo»

Negli ultimi tempi le notizie riguardanti Britney Spears - che ora si scaglia contro i paparazzi - continuano ad essere fonte di preoccupazione per i suoi fan.

Pochi giorni fa la popstar è stata ripresa dai paparazzi all’aeroporto di Van Nuys, vicino Los Angeles, di ritorno da una breve vacanza in Messico. L’attenzione era puntata su di lei nell’attesa di vedere qualche reazione alla notizia dell’arresto per guida in stato di ebbrezza del suo storico ex Justin Timberlake, ma Britney non ha tradito nessuna emozione particolare ed è apparsa sorridente e tranquilla.

Cappello a falde larghe, occhiali da sole e mini dress corallo, Britney è stata fotografata da più punti di vista con il risultato di mostrare la sua silhuette da diverse angolazioni. È bastato questo per scatenare un’ondata di commenti sulla sua forma fisica e molti utenti si sono chiesti se quella fosse proprio Britney visto che appariva ben diversa da come si presentava nei suoi consueti video pubblicati su Instagram. Tanti altri si sono anche indignati contro i paparazzi che hanno messo in circolazione le foto, sottoponendo la cantante ad un vero e proprio body shaming.

La replica di Britney non ha tardato ad arrivare: proprio su Instagram la reginetta del pop ha scritto un post corredato da un video in cui si mostra esattamente con lo stesso abitino corallo con cui era stata fotografata dai paparazzi:

«Stesso vestito e stessa ragazza. Ho capito, so che il mio corpo non è perfetto ma so anche che non ho la cellulite sulle gambe come si vede a tradimento in queste foto. Conosco anche il modo in cui i paparazzi mi sparano in pubblico, quando esco sembro un'altra persona! Onestamente è offensivo perché mi sento una delle persone più vittime di bullismo al mondo: è la verità, non è salutare né per il mio cuore né per la mia salute! Se perdessi ancora peso e fossi malata e credessi a quelle foto sarei in ospedale. È una conversazione complicata perché in un mondo in cui la vanità regna sovrana nessuno mi crederebbe».

Poche ore fa Britney è tornata sull’argomento pubblicando una stories in cui dichiara:

«Ecco come i paparazzi fanno sembrare le mie gambe quando esco: non è carino e non esco quasi mai perché so cosa fanno. È imbarazzante tutta la questione, ma è esattamente quello che mi hanno sempre fatto. Simile a quello che faceva mio padre, è demoralizzante».

Non è la prima volta infatti che Britney viene ripresa dai paparazzi e che le sue foto finiscono online riportate sui tabloid internazionali senza alcun riguardo per la sua salute mentale e per il suo equilibrio psichico.

Già nel 2019 la popstar aveva attaccato duramente i paparazzi, accusandoli di aver ritoccato le sue foto prima di metterle in circolazione. In quell’occasione era stata immortalata su uno yacht con il fidanzato dell’epoca e aveva dichiarato: «Le persone dicono sempre che le celebrità imbrogliano con le loro immagini, ma non mettono mai in dubbio i paparazzi per aver venduto la tua foto truccata. È un complotto, in realtà sono magra come un ago», accusando i paparazzi di modificare di proposito le foto per farla sembrare più grassa e, a riprova di quanto detto, Britney si era mostrata in jeans e con un top sopra l'ombelico.

Lo scorso maggio il tabloid Tmz aveva lanciato l’allarme per la salute mentale della popstar, sottolineando come, dopo la fine del periodo in cui era stata sotto la custodia del padre Jamie, Britney si era resa protagonista di una serie di episodi che avevano messo in pericolo la sua incolumità e quella delle persone accanto a lei.

I media americani avevano ripreso la notizia riportando come Britney avesse ripreso a consumare droghe e alcolici, smettendo di prendere i medicinali che le servivano per tenere sotto controllo il suo equilibrio emotivo.

La vita di Britney è senza dubbio una delle più tormentate e difficili dello showbiz, come lei stessa ha raccontato nella sua biografia The Woman in Me, dove la reginetta del pop ha voluto raccontare la sua verità e non quella che media, fan, familiari e persone intorno a lei hanno sempre tentato di narrare senza esserne davvero protagonisti. Compreso il celebre episodio del 2007, rimasto nell’immaginario collettivo come il punto di non ritorno di Britney, apparsa con i capelli rasati a zero come risposta all’immenso dolore provato per essersi vista togliere la custodia dei suoi figli.