Bianca Balti: “Inizierò la chemioterapia a ottobre, non sono preoccupata”

B ianca Balti posta una story su Instagram dove annuncia l'inizio della chemioterapia e rassicura i fans preoccupati per la sua salute.

Bianca Balti torna sui social per aggiornare i fan sul suo stato di salute dopo l'annuncio del cancro ovarico. La modella, che ha condiviso il percorso dall’inizio del ricovero fino all'operazione, torna a pubblicare su Instagram una story in cui appare serena in un selfie allo specchio. Outfit total black, elegante e sobrio, capelli sciolti e un sorriso luminoso e rassicurante. Bianca si mostra forte e si dice pronta per iniziare il percorso della chemioterapia. Bianca Balti nella story ha rivelato che inizierà la terapia di chemio il prossimo 14 ottobre.

"L'ho saputo oggi e sono felicissima perché ora posso finalmente fare progetti, cosa che adoro. Inoltre, prima inizio, prima finirò. Non preoccupatevi per me, perché io non sono preoccupata" ha rassicurato la sua community.

Sorridente e determinata, Bianca Balti continua a trasmettere energia positiva, come già aveva fatto nell'annuncio della sua malattia. Un carattere molto forte il suo che di fronte alle difficoltà della vita, prende i cambiamenti con molta maturità e cerca di trarne i lati positivi.

"Per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito un po' della mia perché ne ho un sacco"

e ancora:

"Mi aspetta un lungo viaggio ma so che lo batterò"

Bianca conclude nella story, scritta in italiano e in inglese per la sua community internazionale, un caloroso ringraziamento per l'affetto che riceve ma anche un commento riguardo il percorso che la attende.

"Grazie per i dolci messaggi! Sto davvero bene. Sono solo un po’ infastidita perché avevo altri progetti per il futuro, ma accettare tutto questo mi donerà grazia".