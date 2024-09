Bianca Balti e l’annuncio choc: «Ho un cancro alle ovaie al terzo stadio. Sarà un viaggio lunghissimo…»

L a modella ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Sui social il suo racconto pieno di speranza: «Ho un lungo cammino davanti, ma so che ce la farò. Per me stessa, per le persone che amo e per tutti voi».

Una Bianca Balti sorridente, ma provata: così è apparsa la splendida modella lodigiana su Instagram dove ha condiviso nella giornata di ieri foto e video del suo ricovero in ospedale per un tumore.

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito tutti, soprattutto i suoi fan che sono rimasti impietriti nel leggere le parole di accompagnamento al post: «Domenica scorsa sono andata al pronto soccorso per un dolore addominale, e ho scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio» ha infatti rivelato con il suo consueto candore e la sua semplicità Bianca.

Una scoperta che, in poche ore, ha completamente stravolto la vita della modella, il cui primo pensiero ovviamente è andato alle persone a lei care, le sue figlie in primis, e a tutti coloro che come lei in questo momento stanno attraversando questa tempesta.

Bianca ha poi proseguito spiegando la situazione: «Il cancro alle ovaie si è allargato a tanti organi. Mi hanno operata, sono in ottime mani, i dottori sono professionali e molto gentili. Mi hanno tolto tutto quello che hanno trovato nel basso addome. Ora dovrò fare la chemio».

Meno di due anni fa Bianca Balti aveva già fatto i conti con una dura realtà: la modella infatti aveva raccontato di aver scoperto, attraverso degli esami specifici, di essere portatrice di una mutazione genetica, la BRCA1, che aumenta il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. Proprio per questo motivo Bianca aveva deciso, con grande coraggio e senso di responsabilità nei confronti della propria famiglia, di sottoporsi ad una mastectomia preventiva.

Le donne con mutazioni germinali nei geni BRCA1 e BRCA2 infatti, hanno un rischio molto elevato di sviluppare un tumore al seno rispetto alla popolazione generale, mentre la mastectomia profilattica bilaterale può ridurre il rischio del 90% o più. Per questo Bianca aveva deciso, non senza una certa preoccupazione per l’intervento, di sottoporsi alla rimozione di entrambi i seni in via preventiva, esattamente come aveva fatto nel 2013 anche Angelina Jolie, portatrice della stessa mutazione.

In quell’occasione la modella aveva dichiarato «Mamma si opera perché ama troppo la vita. Così ho detto a Mia e così dico anche a voi. Anno nuovo, nuova me. Mai stata così serena» e aveva orgogliosamente mostrato sui social la cicatrice dell’operazione, a simboleggiare una lotta dura ma necessaria che comunque non le aveva tolto il sorriso. La modella infatti aveva voluto raccontare la propria storia al fine di sensibilizzare sull’importanza della chirurgia profilattica nelle donne ad alto rischio genetico.

«Mi sottopongo a una doppia mastectomia preventiva. Perché non posso permettermi di ammalarmi io che porto, sola, la responsabilità economica di tutto sulle spalle. Perché vorrei che le mie bambine trovassero in me la forza di agirese un giorno anche loro venissero diagnosticate con la mia stessa mutazione» aveva infatti dichiarato la modella.

Ora però la situazione è diversa e Bianca si trova a combattere una battaglia ancora più difficile: quel timore solo accennato ormai è diventato una terribile realtà, ma la modella ha tutta l’intenzione di combattere anche questa guerra e di vincerla.

«Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco. Sono cose che capitano: dobbiamo farcene una ragione. Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita» ha dichiarato con immensa saggezza Bianca Balti pensando subito alle sue figlie Matilde e Mia.

Come Kate Middleton, che pochi giorni fa aveva annunciato di aver terminato la chemio e aveva raccontato la sua esperienza, anche la modella lodigiana apre il suo cuore su questa difficile battaglia raccontandosi in un turbinio di luce e speranza, subito sostenuta da tutta la rete, unita e compatta nel mandarle forza e coraggio.