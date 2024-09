Benjamin Mascolo annuncia sui social: “Pensavo di essere sbagliato, invece sono affetto da autismo”

B enjamin Mascolo ha annunciato sui social la sua diagnosi di autismo ad alto funzionamento, ricevuta lo scorso agosto, condividendo le sue emozioni in un lungo post.

Con un lungo post su Instagram, Benjamin Mascolo ha rivelato di aver ricevuto nell'agosto 2024 la diagnosi di autismo ad alto funzionamento, arrivata dopo anni di terapia e moltissimi test.

"È tutta la vita che mi chiedo se sono danneggiato dentro, se sono speciale o se sono come tutti gli altri", ha confessato il cantante del duo Benji e Fede.

La diagnosi è stata il culmine di un percorso personale e terapeutico che, come racconta Benji, ha richiesto molto tempo e fatica. Già in passato, mentre viveva a Los Angeles, aveva iniziato a percepire segnali di disagio. La situazione è precipitata con la dipendenza da droghe e il ricovero in una clinica di riabilitazione:

"Quando sono stato al Sert, mi dissero che la mia non era una vera dipendenza dalla sostanza, ma un tentativo di attutire traumi non risolti. Tornato dalla mia famiglia, non aveva più senso continuare a usare sostanze e la dipendenza è scomparsa."

Nel post, Benji ha condiviso come per anni abbia tentato di "curarsi" da solo, provando a gestire emozioni che non riusciva a comprendere. Sentiva di essere "danneggiato dentro". Cercava soluzioni temporanee, dalle droghe a diete rigide e maratone, fino a quando ha capito che stava solo peggiorando la sua situazione.

"Mi ero fatto così tanto male che non aveva più senso provare ad automedicarmi da solo, con sostanze o con stili di vita estremi."

Attraverso il sostegno di uno psichiatra e l’aiuto dei suoi genitori, Benjamin ha ricostruito la sua infanzia e finalmente trovato una spiegazione ai suoi dubbi:

"In questi anni ho seguito un percorso di terapia, nonostante non mi fidassi mai davvero degli adulti o delle istituzioni. Ma ho deciso di fidarmi, facendo ore di macchina ad agosto con mia moglie, invece di andare in vacanza, per raggiungere un ospedale dall'altra parte d’Italia e fare tutti i test necessari."

Nel post, ha anche sfatato alcuni stereotipi sull'autismo, affermando di non essere il classico "autistico geniale". Non è di quelli che disegnano New York a memoria, lui vive le difficoltà in modo diverso.

"Sono uno di quelli che, davanti al menù di un ristorante, ha una crisi di panico perché c'è troppa scelta. Tutti i miei vestiti devono essere dello stesso brand, colore e modello, ordinati e impilati con precisione."

La diagnosi, conclude Benji, gli ha dato forza e serenità, rendendolo più consapevole di sé: "Il Dottore dice che nella diagnosi c’è già un piccolo effetto curativo, e io ci credo. Sono sempre io, con una consapevolezza in più: non sono più solo."