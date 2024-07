Benedetta Pilato, sfuma il bronzo ma lei sorride. Piovono critiche sulla reazione alla sconfitta

B enedetta Pilato nella finale dei 100 rana delle Olimpiadi 2024 è arrivata quarta per un solo centesimo. L'intervista che la ritrae contenta e in lacrime, però, ha sollevato molte reazioni contrastanti

Benedetta Pilato, classe 2005, tarantina, ieri sera ha visto sfumare la medaglia di bronzo nella finale dei 100 rana per un solo centesimo, terminando quarta. Nonostante il risultato, appena uscita dalla vasca, ha mostrato alle telecamere un grande sorriso, che ha spiazzato la giornalista che l'ha intervistata. Benedetta ha detto:

"Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Sono lacrime di gioia le mie, sono troppo contenta. È stato il giorno più bello della mia vita"

La giornalista Rai ripete più volte in diversi modi il suo stupore nel vederla contenta, in quanto tutti si aspettavano di vederla sul podio ma nel tentativo di interpretare le emozioni di Benedetta, la nuotatrice interviene tra lacrime, singhiozzi e sorrisi, rispondendo con tutta umiltà:

"Un anno fa io non ero neanche in grado di fare questa gara. Ci ho provato dal primo metro. Tutti si aspettavano di vedermi sul podio tranne me. Nel senso che io mi vedevo in corsia laterale perché purtroppo o per fortuna, io quando gareggio ad alti livelli sono sempre nella corsia al centro. A Tokyo non c'ero neanche, quindi io in corsia laterale non mi sono mai trovata, sia perché magari venivo eliminata prima o altro... Però va bene così, peccato perché un centesimo è proprio una beffa."

Oltre allo stupore della giornalista, in studio - nella trasmissione serale di Rai 2 - anche Elisa Di Francisca ex campionessa olimpica di fioretto e commentatrice dei Giochi Olimpici per i canali Rai, ha espresso le sue perplessità sul post gara della Pilato durante l'intervista post gara:

"Non mi far parlare, io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è."

E ancora:

"Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. È assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita."

Di Francisca non riusciva a comprendere come Pilato potesse mostrarsi così sorridente nonostante la sconfitta. La nuotatrice dal canto suo non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, limitandosi a ri-condividere la storia di un utente su Instagram con il seguente messaggio:

"Benedetta Pilato ieri ha ucciso tutti con un sorriso. Vi ha uccisi con la sua felicità, quella di essere a un’Olimpiade, quella di essere al livello delle più forti del mondo non essendo ancora ventenne, quella di aver portato a termine un anno duro nonostante mille cambiamenti. Quanto si può essere normali, anche essendo i più forti al mondo e dovremmo imparare da Benedetta Pilato."

Pilato ha aggiunto un commento nella sua storia: "Si fa a gara a chi rabbrividisce di più."

Sui social, a fronte dell'episodio con Di Francisca, molti sostenitori hanno difeso Benedetta Pilato, criticando il commento dell'ex schermitrice:

"Brava Benni, non stare a sentire i giornalisti RAI. Mi chiedo come si fa a perculare un’atleta che ha lottato fino alla fine e che è fuori dal podio olimpico per un soffio. Sei quarta al mondo, non una scappata di casa."

E ancora:

"Che pessima la Di Francisca a fare ironia sulla tua intervista. È chiaro che tu ci sia rimasta male per aver perso il bronzo per un solo centesimo, ma gli atleti sono anche esseri umani che vivono di emozioni e sensazioni."

Ma il supporto più rilevante è arrivato dall'ex campionessa Federica Pellegrini che ha condiviso su Instagram una storia a favore di Benedetta:

"Mi sento di dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato... Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici ma non è ASSOLUTAMENTE così! A volte un quarto posto anche se per poco è il nostro sogno più grande! Perché?! Perché Benny alla prima olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo! Le medaglie piacciono a tutti ma...(e questo l'ho capito solo alla mia ultima olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni! Lasciamola sognare ciò che vuole!"