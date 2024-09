Belen Rodriguez compie 40 anni, bufera di insulti sui social: «Fai troppo la sexy ecco perché nessuno ti prende sul serio»

L a showgirl argentina spegne 40 candeline celebrando l'importante momento con una cena romantica insieme ad amici e parenti, pubblicando qualche scatto sui social. Ma gli haters la inondano di critiche.

Compiere 40 anni è un traguardo importante perché segna una tappa decisiva della propria vita ed è anche un momento in cui si fanno dei bilanci degli anni trascorsi, specie se hai avuto una vita davvero ricca di avvenimenti come quella di Belen Rodriguez: per celebrare le sue 40 candeline, la showgirl ha organizzato una romantica cena a lume di candela a Milano, circondata da parenti ed amici, scegliendo per l’occasione un look total white.

I 40 anni di Belen si accompagnano a grandi cambiamenti per la showgirl, impegnata in questo periodo con un trasloco in una nuova casa milanese in cui andrà a vivere insieme ai due figli, Luna Marì e Santiago, e in un rientro alla grande in tv, dove sarà impegnata in due programmi su canale Nove e su Real Time.

Nel frattempo però ha scelto di tagliare il traguardo delle 40 candeline in modo intimo e raccolto, oltre che molto romantico, ma gli haters non si sono lasciati sfuggire la ghiotta occasione per criticarla aspramente e si sono scatenati contro quella che è una normale foto di una persona che compie gli anni, che si trova di fronte ad una torta di compleanno con la propria bambina accanto. Quanto di più normale ci potrebbe essere, ma quando gli odiatori del web ci si mettono d’impegno riescono davvero a vedere difetti e mancanze ovunque.

E così la foto dei festeggiamenti di Belen per il 40° compleanno diventa la base perfetta per far partire una sinfonia di commenti cattivi: un utente ad esempio ha commentato dicendo «Parte della sue fragilità dipendono proprio dal non saper accettare il tempo che passa, è lì che si affanna a giocare alla sexy bambolina, come se fosse l'unica cosa importante. Poi si stupisce se non viene presa in considerazione per ruoli seri in tv...». Altri commenti invece hanno addirittura puntato il dito sulla bimba, chiedendosi perché alla sua età porti ancora il ciuccio, per finire con le solite frecciate sul ricorso alla chirurgia estetica fatto nel corso degli anni da Belen che la farebbe sembrare ben più vecchia dei suoi 40 anni.

Ma Belen fa spallucce e da sempre il suo rapporto con gli haters è ormai consolidato in un mix di rassegnazione e ironia, perché l’unico modo per combattere certi fenomeni è riderci su. E difatti in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera dove ha fatto un po’ il punto di questi primi 40 anni, la showgirl ha dichiarato: «Li capisco: ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono pure intelligente. Io li capisco che gli girano».

E ha proseguito, riferita al tempo che passa: «Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell'età matura. Mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba non è tonica come una volta, ma non mi lamento. La chirurgia estetica? Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse».

Belen tra depressione e anoressia

Eppure, nonostante la splendida forma di oggi, anche Belen ha passato momenti davvero difficili nella sua vita. Come quando si è ammalata di depressione: era il 2023 quando, invitata a Domenica In, Belen ha affrontato il delicato tema della salute mentale, partendo proprio dalla separazione dall’ex storico Stefano De Martino e di quanto quello che è accaduto abbia avuto risvolti pesanti per lei parlando dell’anno più brutto della sua vita con l’intento di “invitare le persone da casa, in particolare bimbe e ragazze, a comunicare e a prendersi cura dei propri problemi, di sviscerarli e di chiedere aiuto quando si ha bisogno”.

«La depressione una bruttissima malattia, è venuta a bussare alla mia porta» ha raccontato Belén a Domenica In, spiegando di essersi ritrovata all’improvviso senza voglia di mangiare, di alzarsi dal letto e aprire le finestre, finendo per perdere molto peso. Ad un certo punto la showgirl ha compreso che continuando così sarebbe morta e ha preso la coraggiosa decisione di rivolgersi ad una clinica di Padova dove poi si è recata per 20 giorni, per venire assistita da un team di esperti tra cui alcuni psicologi.