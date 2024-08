Bebe Vio rivela il contenuto della sua valigia per le Paralimpiadi di Parigi: il video diventa virale

L a schermitrice Bebe Vio alle prese con la partenza per Parigi, scherza sul kit ricevuto dalla Nazionale. Il video diventa virale

Le Paralimpiadi di Parigi 2024 sono appena iniziate, e le nostre campionesse, tra cui la grandissima Bebe Vio, sono già pronte a scendere in campo per dare il massimo. Durante la cerimonia di inaugurazione, tenutasi lo scorso 28 agosto, un video ha catturato l'attenzione del pubblico, diventando subito virale. Si tratta del video condiviso da Bebe Vio su Instagram, in cui la schermitrice mostra ai suoi followers la divisa ufficiale e tutto il materiale ricevuto dalla Nazionale in vista della partenza per Parigi.

Durante il video, Bebe non riesce a trattenere le risate mentre esplora il contenuto della sua valigia. Tra le maglie, la sacca per la palestra e gli asciugamani, spunta una quantità "esagerata" di calzini. Con il suo consueto carattere solare e ironico, Bebe scherza sulle sue protesi commentando:

“Ragazzi, senza questi io non parto. Indispensabili, vanno dritti a mia sorella.”

E aggiunge, osservando la quantità di calzini e asciugamani nel kit: “La Nazionale ci tiene che noi ci laviamo! Non ci credo, calzini… Una marea di calzini.”

Il video ha raccolto tantissimi commenti entusiasti dai suoi supporters, che condividono la gioia e l'energia di Bebe prima della partenza per le gare. Tra i messaggi di sostegno, si leggono frasi come:

“Una forza della natura 😍😍😍😍” e “Forza Bebe, spacca tutto!!”

Non sono mancate alcune lievi polemiche rivolte al CONI, sebbene l'attenzione nei commenti al video fosse maggiormente concentrata sul grande umorismo di Bebe e sui festeggiamenti pre-gara:

"L’indelicatezza della gestione CONI che manda i calzini, ma il Brio nel gestire della Bene, per questo sei un esempio di VITA!"

Bebe Vio è una "veterana" delle Paralimpiadi, si può dire. Avendo già conquistato quattro medaglie in due edizioni: un oro e un bronzo a Rio 2016, e un oro e un argento a Tokyo 2020. Ora, a Parigi, gareggerà il 4 e 5 settembre nelle stesse categorie, con l’obiettivo di replicare i successi delle edizioni precedenti e aggiungere nuovi trionfi al suo straordinario palmarès.