Aurora Ramazzotti sempre attaccata dagli haters. Ma come fa a reggere? La sua risposta

A urora Ramazzotti condivide la sua strategia per non badare troppo al continuo odio gratuito che riceve sui social.

Gli haters con Aurora Ramazzotti non stanno mai zitti, ma nemmeno lei. Non interviene sempre, ma quando lo fa lascia il segno e mette a tacere le male lingue. Non per molto, ma quanto basta per mettere i puntini sulle i. Dopo essere stata criticata per un pancino sospetto, esasperata da queste continue critiche sul suo corpo, ha risposto alle provocazioni e agli insulti parlando delle insicurezze che nutriva fin da piccola proprio a causa dell'opinione altrui. Opinioni cattive, che hanno leso la sua salute mentale sin da quando aveva 13 anni. In quell'occasione aveva concluso un lungo post con una frase che un po' racchiude l'approccio che ha maturato in questi anni riguardo il suo corpo:

"Amarsi è un percorso che dura tutta la vita. Stiamo tutti imparando a respirare. Siate gentili".

Eppure, giudicare il corpo delle persone, soprattutto delle donne, è una pratica molto comune sui social che non prevede gentilezza, comprensione, tatto ed educazione. Infatti, sebbene l'odio gratuito sia sempre più frequente, è importante non abituarsi a considerarlo la normalità. Non è normale ricevere insulti di continuo, non è normale quello che è successo di recente ad Aurora, che una volta avvistata all'IKEA con il compagno Goffredo e il figlio Cesare da un personaggio noto, ha riportato la sua opinione facendo partire nuovamente l'ondata di odio tra i commenti. Verrebbe naturale chiedersi perché chi l'ha vista all'IKEA, non abbia avuto il coraggio di dirle in faccia gli insulti che poi ha scritto.

A ogni modo, la risposta di Aurora non ha tardato ad arrivare e si è rivolta in generale al suo approccio verso gli haters. Vista la marea di commenti negativi che riceve, spesso alcuni utenti le domandano come faccia a gestirli. Come fa a fregarsene? Con molta maturità, ha condiviso su Instagram la sua filosofia:

"Accettereste mai un consiglio da una persona che vi sta insultando? Se la risposta è no, allora perché preoccuparsi della sua opinione?".

Una strategia molto pratica quella suggerita da Aurora, che oltre a questo video, non dedica ulteriore tempo all'odio perenne che aleggia sui social. E fa bene.