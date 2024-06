Aurora Ramazzotti criticata sui social: “Meglio la madre della figlia”

A urora Ramazzotti criticata perchè "meno bella della madre" è l'ennesima cattiveria gratuita di cui il web non aveva bisogno.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti condividono un tenero momento madre-figlia mentre si godono una giornata in barca tra le meravigliose acque delle Isole Eolie. In occasione del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, le due, insieme ad altre celebrities, hanno deciso di rilassarsi al mare, regalando ai fan immagini piene di gioia e serenità. Tuttavia, sotto queste foto, i commenti negativi non sono mancati.

"La mamma è meglio della figlia"

"La mamma potrebbe mettersi meno in mostra facendosi la foto con la figlia?! Lo sa che crea discordia! Qui sbaglia la mamma"

Tanti i commenti che mirano al confronto estetico e professionale tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Alcuni utenti commentano il corpo di Aurora, giudicandola troppo magra, mentre altri preferiscono il fisico scultoreo della madre. C'è chi sostiene che Aurora non abbia né la bellezza né il talento della madre e chi incolpi la madre di metterla apposta nella bocca della gogna mediatica. Queste critiche non solo rappresentano una forma di bodyshaming, ma anche sterili accuse di nepotismo.

Meccanismi a cui Aurora Ramazzotti purtroppo è "abituata" ed è solita affrontare e di cui aveva parlato in un'intervista al Magazine F. La prima volta che si scontrò con la cattiveria del pubblico e dei media, lei aveva solo 13 anni, e indossando lo stesso bikini della madre a Formentera, i commenti nei suoi confronti erano stati crudeli e fuoriluogo. Si trattava di una giovane donna, in pieno sviluppo corporeo, eppure non vi era stato nessun riguardo nel rispetto della salute mentale di una ragazzina in piena crescita. Quel primo episodio ha dato il via a quello che fino a oggi leggiamo nei commenti, di cui Aurora dice:

"Non è cattiveria e nemmeno ignoranza, ma fa male lo stesso. Non ce l'ho mai avuta con mia madre, ma ho iniziato a non piacermi. Da lì una escalation di insicurezze…".

E ancora sugli haters in passato nelle sue stories aveva detto:

"L'unica ragione per cui non mollo di fronte a tutto questo bullismo è perché mollare significherebbe farli vincere e non me lo perdonerei mai"

Aurora ha un carattere forte che emerge sia nel suo lavoro sia nel modo in cui affronta le difficoltà legate al suo ruolo di figlia d'arte. A supportarla nel suo percorso di crescita personale è stato soprattutto l'amore del compagno Goffredo Cerza, da cui è nato il figlio Cesare ma anche il lavoro. In ambito professionale infatti Aurora ha saputo costruirsi una carriera nel mondo della content creation, esplorando le sue passioni e affrontando con intelligenza e ironia ogni ostacolo.